River recibe a Universitario en el último partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores: gana el local 1 a 0

Luego de quedar fuera de la competencia local ante Platense en cuartos de final, River se juega todo a la Copa Libertadores. En ese contexto, este martes recibe a Universitario de Perú en el Monumental.

El encuentro es por la última fecha del Grupo B de la competencia continental y, aunque ya aseguró su clasificación a octavos, con una victoria podría convertirse en el segundo mejor primero. De esa manera obtendría el beneficio de definir casi todas las series que siguen como local.

El equipo que dirige Marcelo Gallardo no contará en sus filas con Matías Rojas, Leandro Gonzáles Pirez y Maximiliano Meza, que no recibieron el alta tras sus problemas musculares. Por otra parte, tanto el arquero Franco Armani como Kevin Castaño deben cuidarse de no recibir otra amarilla para no perderse los compromisos de playoffs.

Las formaciones de River y Universitario

River: Franco Armani; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Kevin Castaño; Franco Mastantuono, Sebastián Driussi, Facundo Colidio.

Universitario: Sebastián Britos; Martín Pérez Guedes, César Inga, Williams Riveros, Matías Di Benedetto, José Carabalí; Andy Polo, Rodrigo Ureña, Jairo Concha; Álex Valera, Édison Flores.

Noticia en desarrollo