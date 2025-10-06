Quién es Ignacio Russo, el hijo de Miguel Ángel Russo que juega en la Primera División

Ignacio Russo Cordero nació el 13 de diciembre de 2000 en Rosario y desde muy joven decidió seguir los pasos de su padre, Miguel Ángel Russo, reconocido exfutbolista y actual entrenador. Hoy, con 24 años, se desempeña como delantero en Tigre, equipo que milita en la Primera División del fútbol argentino.

Su carrera comenzó en Gimnasia y Esgrima de Rosario, donde dio sus primeros pasos en las divisiones formativas, y luego continuó en el club ADIUR, también de la ciudad santafesina. En 2016, fue incorporado a las inferiores de Rosario Central, donde se consolidó como una de las jóvenes promesas del conjunto canalla.

El delantero Ignacio Russo, hijo de Miguel Ángel Russo.

Antes de debutar en Primera, marcó tres goles en 28 partidos con la Academia y cinco tantos en 19 encuentros con el equipo filial. Su estreno oficial llegó en diciembre de 2020, durante un empate ante Banfield por la Copa de la Liga Profesional, donde ingresó en los minutos finales en reemplazo de Alan Bonansea.

De Rosario Central a Chacarita y Patronato

En busca de más continuidad, Ignacio fue cedido a préstamo en enero de 2022 a Chacarita Juniors, en la Primera Nacional, donde sumó experiencia y rodaje.

Un año después, en enero de 2023, se unió a Patronato de Paraná, nuevamente a préstamo desde Rosario Central. La decisión de su llegada al club entrerriano estuvo directamente vinculada a su padre, ya que Miguel Ángel Russo había asumido como entrenador de Central y prefirió que su hijo continuara su carrera en otro equipo para evitar conflictos de intereses.

Su debut con Patronato fue auspicioso: anotó un gol en la victoria 2-0 frente a Gimnasia y Tiro de Salta por la Copa Argentina 2023. Además, participó en la final de la Supercopa Argentina 2022 frente a Boca Juniors, donde su equipo se quedó con el subcampeonato tras caer por 3-0 en Santiago del Estero.

Paso por Instituto y presente en Tigre

Tras finalizar su vínculo con Patronato, Russo regresó a Rosario Central, aunque no fue tenido en cuenta para la temporada siguiente. En enero de 2024, Instituto de Córdoba oficializó su llegada a préstamo con opción de compra. Allí, convirtió su primer gol el 15 de febrero, en la victoria 2-0 frente a Independiente Rivadavia por la Copa de la Liga Profesional.

Ignacio Russo, jugador de fútbol, es igual a su papá de joven. (José Gabriel Hernández / La Voz)

Actualmente, el delantero rosarino continúa su carrera en Tigre, donde busca consolidarse en la máxima categoría y seguir construyendo su camino propio, más allá del peso del apellido que lo acompaña.

El vínculo con su padre, Miguel Ángel Russo

Más allá de su relación familiar, Ignacio Russo ha construido una trayectoria independiente, marcada por el esfuerzo y la constancia. En distintas entrevistas, ha reconocido el valor de los consejos de su padre, pero también su deseo de hacerse un nombre por mérito propio dentro del fútbol argentino.

Ignacio Russo y su padre Miguel Ángel se sacaron una foto con la Copa de la Liga Profesional 2023.

A sus 24 años, el hijo de Miguel Ángel Russo continúa escribiendo su historia profesional, con la mira puesta en afianzarse como delantero en la Primera División y sumar experiencia en el competitivo torneo local.