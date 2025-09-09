Por qué Argentina tiene que ganar sí o sí frente a Ecuador: la noticia que preocupa a Scaloni

La Selección Argentina enfrenta su último partido por las Eliminatorias Sudamericanas de cara al Mundial 2026. Sin Lionel Messi, el combinado albiceleste se medirá, en condición de visitante, con Ecuador.

Si bien antes de este último partido Argentina está primero en la tabla de posiciones sudamericanas -10 puntos arriba del segundo- y clasificado hace varias fechas, el resultado de hoy puede marcar cómo llegarán los de Scaloni al certamen que tendrá lugar en Norteamérica.

La selección en su partido ante Venezuela. (Prensa AFA).

Qué pasa si Argentina no gana contra Ecuador

Los objetivos están cumplidos con creces, pero en las últimas horas se dio cuenta de un condimento extra. Argentina está obligada a conseguir un triunfo este martes porque, caso contrario, podría perder el primer puesto del Ranking FIFA, que pasaría a la Selección de España.

Sucede que el combinado europeo le ganó 6 a 0 a Turquía, un resultado que le mete presión a la Albiceleste si la idea es llegar al Mundial como líder del Ranking FIFA.

Para retener el primer lugar, la Selección Argentina tiene que ganarle sí o sí a Ecuador en Guayaquil. Otro resultado lo bajará al segundo puesto de la nómina, perdiendo el liderazgo que ostenta desde abril de 2023. Cabe mencionar que Argentina es la quinta selección con más tiempo en esta posición.

Qué podría pasar en octubre y noviembre

Más allá de lo que ocurra esta noche, nada está dicho, porque en octubre y noviembre Argentina también corre riesgo de perder el primer lugar si es que acaso todavía lo tiene.

Sucede que la FIFA otorga más puntos por partidos de Eliminatorias que por amistosos: cada triunfo por un torneo clasificatorio otorga 25 puntos, mientras que ganar en una exhibición equivale a 10.

Entonces, mientras España puede sumar hasta 100 puntos por los compromisos pendientes que tiene por las Eliminatorias UEFA, a Argentina solo le quedan amistosos: con Venezuela en Miami y Puerto Rico en Chicago, más los de noviembre en Angola e India. Es decir, los de Scaloni podrían acumular solo 40 unidades más en lo que resta del 2025.

También se suma a la puja Francia, tercero en el ranking. Estos vienen de ganar su útlimo encuentro y en breve se enfrentan a Islandia. A este equipo también le quedan cuatro partidos de Eliminatorias: dos con Azerbaiyán y los partidos de vuelta con Ucrania e Islandia.

Cómo está el Ranking FIFA hoy