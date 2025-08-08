Mira Scaloni: juega en un grande, en la Selección Argentina y podría ser citado para Chile

En el último tiempo, muchos jugadores decidieron jugar para otros países pese a no haber nacido allí, si no, por herencia familiar. Mismo para la Selección Argentina, juegan Alejandro Garnacho y Nico Paz, entre otros. Ahora, el caso podría ser, al revés: Lautaro Millán, promesa de Independiente, podría disputar el Mundial Sub 20 con Chile, en caso de no recibir el llamado de Diego Placente.

Lautaro Millán: entre Argentina y Chile

El jugador tiene como primera opción representar al combinado albiceleste, pero en caso de que no se le dé, tiene la opción de jugar para el país trasandino porque su papá nació allí. En Argentina tiene grandes jugadores por delante como Franco Mastantuono o Claudio Echeverri. Esto puede significar una advertencia para Lionel Scaloni porque el entrenador del primer equipo siempre ha destacado que siguen de cerca a los jugadores que participan en la Sub 20 y el volante del Rojo fue parte en varias convocatorias.

Es convocado para los entrenamientos de la Sub 20.

Quién es Lautaro Millán

Millán, la joven promesa de Independiente, vive días decisivos que podrían marcar su futuro. Desde su debut el 24 de mayo de 2024 ante Vélez, el mediocampista ofensivo mostró destellos de talento que lo llevaron a sumar rodaje y convertirse en pieza importante para Julio Vaccari en el primer semestre de este año. Sin embargo, el gran presente de Luciano Cabral y la llegada de refuerzos lo relegaron al banco, acumulando hasta el momento 33 partidos, tres goles y cuatro asistencias con el Rey de Copas. Su proyección no pasó desapercibida en la Selección: tuvo convocatorias a la Sub-20 con Javier Mascherano, aunque quedó fuera del Sudamericano.

Ahora, el Mundial de Chile abre un capítulo incierto: si Franco Mastantuono y Claudio Echeverri no son cedidos por Real Madrid y Manchester City, Millán podría recibir el llamado que sueña. De lo contrario, aún tendría una carta guardada: representar a Chile, tierra natal de su familia paterna, sin cerrar la puerta a vestir la celeste y blanca en el futuro, porque para que eso suceda debe jugar tres partidos con la mayor.