Miguel Ángel Russo, DT de Boca, fue hospitalizado: qué le pasó y qué se espera

Ayer por la noche Boca empató 2 a 2 frente a Central Córdoba y Miguel Ángel Russo, entrenador del Xeneize, fue ovacionado por los hinchas. Su figura se volvió polémica porque algunos consideran que no está bien de salud para el cargo, mientras que otros lo notan bien y el propio Miguel, con el fútbol como motor. Ahora, fue internado en los últimos minutos.

Qué le pasó a Miguel Ángel Russo

Según lo que trascendió, el entrenador fue a hacerse chequeos médicos a la clínica y los especialistas le aconsejaron quedarse internado. Lo están hidratando y esperando el resultado de los estudios.

Russo espera formar un mejor Boca para el segundo semestre (Boca)

En TyC Sports, el periodista Tato Aguilera dio más detalles de la situación.

🔵🟡🚨 MIGUEL ÁNGEL RUSSO, HOSPITALIZADO@tato_aguilera y toda la información sobre el estado de salud del técnico de Boca. pic.twitter.com/opnw4KKdqX — TyC Sports (@TyCSports) September 22, 2025

Qué había pasado con Russo hace unas semanas

El DT del Xeneize hace unos días también estuvo internado en la clínica Fleni de Belgrano, donde ingresó para unos chequeos de rutina y se le detectó una infección urinaria que requiere tratamiento intensivo. El equipo médico que lo atendió decidió que Russo permanezca en observación hasta que superó completamente el cuadro.

Una vez superada la situación, Russo pudo estar con su plantel en Santa Fe para jugar contra Rosario Central, anoche en La Bombonera y en los entrenamientos.

El Gigante de Arroyito ovacionó a Miguel Ángel Russo.

Noticia en desarrollo