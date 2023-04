Lisandro Martínez se lesionó en el partido de Manchester United contra Sevilla: la reacción de Montiel y Acuña

Este jueves, el Manchester United y el Sevilla se enfrentaron en el partido de ida de los cuartos de final por la Europa League. Los ingleses iban ganando 2 a 0 pero los españoles lo empataron por dos goles en contra. Muy cerca del final, Lisandro Martínez, defensor del United, sufrió una preocupante lesión.

“Licha” se retiró a los 40 minutos del segundo tiempo, luego de sentir un fuerte tirón en el área del tobillo y talón cuando tenía en su poder la pelota y sin intervención de ningún contrario.

El dolor no lo dejaba caminar por lo que Gonzalo Montiel y Marcos Acuña, compañeros suyos en la Selección Argentina y adversarios este jueves, se apresuraron para ayudarlo a salir del campo. Cada uno lo cargo de un lado y lo sacaron en andas, sin permitir que toque el suelo.

Una vez fuera del área de juego, el “Carnicero” se tapó la cara con ambas manos: su preocupación era evidente. Respecto de la lesión, el entrenador Erik Ten Hag dijo en conferencia de prensa que “no tiene buena pinta”. “No puedo decirlo, no es el área del Talón de Aquiles, pero no tiene buena pinta. He hablado con él, está bien, está tranquilo”, señaló.

Cómo terminó el partido entre Manchester United y Sevilla

En el Sevilla jugaron desde el primer minuto los mundialistas Montiel y Acuña, como también los otros argentinos Lucas Ocampos y Erik Lamela. Por su lado, ya recuperado, Alejandro “Papu” Gómez, ingresó en la segunda mitad.

El Manchester United marcó a los 14 y 21 minutos del primer tiempo gracias a un doblete del mediocampista Marcel Sabitzer. Pero no fueron todas buenas noticias para los Diablos Rojos, ya que sus defensores Tyrell Malacia y Harry Maguire convirtieron en contra a los 39 y 47 del complemento.