Inter Miami cayó en la final ante Houston Dynamo: Lionel Messi ni siquiera integró el banco de suplentes

Varias eran las especulaciones respecto de la presencia o no de Lionel Messi en el cotejo de la final de la US Open Cup entre Inter Miami frente Houston Dynamo. Finalmente, Tata Martino decidió no incluirlo ni siquiera en el banco de suplentes del encuentro debido a las molestias musculares que lo persiguen desde hace varias semanas.

“Vamos a esperar hasta mañana (por el miércoles). Jordi, difícil. Pero a Leo lo vamos a esperar hasta mañana”, comentó el Tata y así ratificó que el español Alba estará ausente y que persiste la duda con Messi.

Martino se refirió a la salud de Messi. Foto: Rich Storry

El Inter Miami está en las puertas de conseguir un nuevo título. Lo cierto es que disputará su segunda final en su corta historia (el club apenas tiene cinco años de existencia), por lo que resulta tan trascendental saber si contará o no con su capitán dentro del terreno de juego.

“Hasta último momento vamos a ver la definición que tomamos”, enfatizó el entrenador.

“Primero está el jugador, después la final y luego lo que se viene para el equipo. Esos son los tres puntos que tenemos que evaluar. Indudablemente, hay futbolistas y futbolistas y estos interrogantes son porque se trata de ‘Leo’”, explicó el DT argentino durante la rueda de prensa.

Messi arrastra una molestia en el isquiotibial derecho, por lo que entrena diferenciado y trata de resguardarse por la seguidilla de partidos que deberá afrontar con el Inter Miami.

El partido se jugará este miércoles desde las 21:30 en el estadio DRV PNK de Fort Lauderdale y será transmitido por TyC Sports.

Inter Miami vs. Houston Dynamo: posibles formaciones

Inter Miami: Drake Callender; Noah Allen, Tomás Avilés, Serhiy Kryvtsov, DeAndre Yedlin; Sergio Busquets, David Ruiz, Benjamín Cremaschi; Lionel Messi o Leonardo Campana, Josef Martínez y Robert Taylor. DT: Gerardo Martino.

Houston Dynamo: Steve Clark; Franco Escobar, Teenage Hadebe, Micael dos Santos Silva, Griffin Dorsey; Héctor Herrera, Caicedo Mosquera; Nelson Quiñones, Arthur y Adalberto Carrasquilla; Corey Baird. DT: Ben Olsen.