Independiente vs. U de Chile: el fallo que tomaría fuerza en CONMEBOL

El presidente de Independiente, Néstor Grindetti, acompañado de otros dirigentes, estará en Paraguay para defender la postura del club argentino tras los hechos de violencia que ocurrieron en el partido contra Universidad de Chile por Copa Sudamericana. En ese sentido, trascendió una decisión que podría tomar CONMEBOL con el partido.

La resolución que toma fuerza para Independiente vs. U de Chile

Según ESPN Argentina, existen chances concretas de que el encuentro entre Independiente y Universidad de Chile, se complete en cancha neutral, en otro país y a puertas cerradas. Esta decisión de CONMEBOL está más relacionada con los antecedentes que tiene la organización para este tipo de situaciones.

Universidad de Chile - Independiente, este miércoles por Copa Sudamericana. (AP)

Qué dijo Julio Vaccari sobre la resolución de CONMEBOL

El entrenador del Rojo habló luego del empate contra Instituto por el Torneo Clausura 2025 y dejó en claro la postura que tiene: “Como hincha del fútbol, tengo una tristeza muy grande. Uno no se prepara para hablar de este tipo de situaciones, sino de cuestiones futbolísticas. El fútbol tiene que estar triste por lo sucedido” y completó: “El deseo de uno es que siempre las cuestiones futbolísticas se diriman dentro del campo. Sé que la gente de Independiente está haciendo todo lo posible y nosotros estamos encolumnados detrás de eso”.