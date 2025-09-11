Descanso en F1: cuándo vuelve a correr Franco Colapinto el GP de Azerbaiyán

Luego de lo que fue el Gran Premio de Monza, en el que Franco Colapinto quedó en el 17.º, la actividad en la Fórmula 1 descansará durante este fin de semana y volverá el 21 de septiembre en el Gran Premio de Azerbaiyán.
Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1
Será el Día de la primavera en Argentina y para muchos el plan incluirá seguir al piloto de Alpine en la máxima categoría de automovilismo a nivel mundial. Franco buscará mejorar sus participaciones y acercarse a los puntos.
Horarios y cronograma del GP de Azerbaiyán
A diferencia de las últimas carreras que solían ser unas horas más tarde, esta vez será bien temprano en nuestro país.
Viernes 19 de septiembre
- Prácticas Libres 1 - 5:30 horas
- Prácticas Libres 2 - 9:00 horas
Sábado 20 de septiembre
- Prácticas Libres 3: 5:30 horas
- Clasificación: 9:00 horas
Domingo 21 de septiembre
- Carrera: 8:00 horas
Cuántas carreras le quedan a Franco Colapinto en la Fórmula 1 2025
El nacido en Pilar todavía tiene 8 oportunidades para poder mejorar su rendimiento y demostrar porque puede estar en las butacas del próximo año, tema del que ya se empezó a hablar.
- Azerbaiyán | Bakú: 19 al 21 de septiembre
- Singapur | Singapur: 3 al 5 de octubre
- Estados Unidos | Austin: 17 al 19 de octubre
- México | Ciudad de México: 24 al 26 de octubre
- Brasil | San Pablo: 7 al 9 de noviembre
- Estados Unidos | Las Vegas: 20 al 22 de noviembre
- Qatar | Lusail: 28 al 30 de noviembre
- Abu Dhabi | Yas Marina: 5 al 7 de diciembre