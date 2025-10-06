Cuándo juega la Selección Argentina contra Nigeria por octavos de final del Mundial Sub 20

Puntaje perfecto en la fase de grupos para la Selección Argentina Sub 20 comandada por Diego Placente en el Mundial. Ahora, empiezan las llaves eliminatorias y enfrentará a Nigeria, en un partido que recuerda a los tradicionales encuentros de la mayor.

Cuándo y a qué hora juega la Sub 20 contra Nigeria

El conjunto albiceleste le ganó a Italia, Australia y Cuba, para posicionarse como líder del grupo D con puntaje perfecto. Además, cuenta con el goleador del torneo, Alejo Sarco, y muchos rendimientos individuales que llamaron la atención de los clubes.

Pero los chicos tienen la cabeza puesta en el Mundial y ahora deben enfrentar a Nigeria por los octavos de final, el próximo miércoles 08/10 a las 16:30 hs de Argentina. El partido se podrá ver por Telefe y DSports.

La selección argentina de fútbol en el Mundial Sub 20 de Chile 2025. (Prensa AFA).

Cómo quedaron las llaves del Mundial Sub 20

Si los dirigidos por Placente avanzan a cuartos de final, se enfrentarán a México o Chile, en un partido que puede ser trascendental para afirmarse como candidato y reavivar la pica que se da contra los dos en la selección mayor. Los otros partidos de octavos de final son:

Martes

Ucrania - España 16.30 hs

Chile - México 20:00 hs

Miércoles

Colombia - Sudáfrica 16.30 hs

Argentina - Nigeria 16.30 hs

Paraguay - Noruega 20:00 hs

Japón - Francia 20:00 hs

Jueves

Estados Unidos - Italia 16:30 hs

Marruecos - Corea del Sur 20:00 hs

Cuadro del Mundial Sub 20.

Diego Placente y la ilusión tras una fase de grupos perfecta

El entrenador habló con la prensa luego del partido frente a Italia y se refirió a lo que se viene: "Estamos todos con esa ilusión. Ellos están bien y verlos a los 21 con las mismas ganas y con la misma ilusión, sabiendo que el que entra te pone en complicaciones para armar el 11, te ilusiona porque sabemos que en cada partido podemos ser protagonistas".