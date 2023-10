Boca vs. River, se juega el Superclásico de la Copa de la Liga: hora, formaciones y dónde ver en vivo

Señoras y señores, ponganse cómodos que en minutos comienzan los CLÁSICOS por TNT Sports 😍



Sábado 30/9



16:00 - San Lorenzo vs. Huracán

19:00 - Racing vs. Independiente

21.30 - Banfield vs. Lanús



Domingo 1/10



14:00 - Boca vs. River

17:00 - Estudiantes vs. Gimnasia pic.twitter.com/Kp7c70O0DZ