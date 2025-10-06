Boca emitió un comunicado sobre la salud de Miguel Ángel Russo

Crece la preocupación por la salud de Miguel Ángel Russo, DT de Boca. Durante todo este lunes trascendieron versiones poco felices sobre estado actual y también se cuestionó el silencio del club. Por la noche, desde la institución Xeneize publicaron un comunicado.

El escueto mensaje publicado en redes sociales reza: “El Club Atlético Boca Juniors informa que Miguel Ángel Russo se encuentra cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado, recibiendo atención permanente de su equipo médico y del cuerpo médico del club. Acompañamos a Miguel y su familia en este momento".

Este domingo Boca goleó por 5-0 ante Newell’s, victoria que le permitió convertirse en el nuevo puntero de la zona A del Torneo Clausura. Claudio Úbeda (quien reemplaza al DT) y Leandro Paredes le dedicaron unas sentidas palabras a Russo, haciendo aún más emotiva la victoria del domingo.

Qué le pasa a Miguel Ángel Russo

El director técnico de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, ha estado internado recientemente debido a una infección urinaria y un cuadro de deshidratación.

Miguel Ángel Russo, DT de Boca, en un entrenamiento en Miami. (Prensa Boca)

A principios de septiembre de 2025, Russo fue hospitalizado en el Instituto Fleni por una infección urinaria detectada durante estudios de rutina. En esa ocasión, recibió tratamiento con antibióticos e hidratación intravenosa.

Posteriormente, a fines del mes pasado, fue nuevamente ingresado en la misma clínica por un cuadro de deshidratación.

Qué enfermedades tiene Miguel Ángel Russo

Su estado de salud genera preocupación debido a sus antecedentes oncológicos, ya que en 2017 fue tratado por cáncer.

El diagnóstico de cáncer de próstata en 2017 marcó un punto crucial en su vida, ocurrió cuando era DT del club Millonarios en Colombia.

Miguel Ángel Russo en Colombia, cuando dirigió el club de Bogotá, Millonarios.

Debido a estas internaciones y la necesidad de reposo para cuidar su salud, Russo se ha ausentado de algunos entrenamientos y partidos de Boca Juniors.

El DT de Boca nació el 9 de abril de 1969, actualmente Russo tiene 69 años.