Balón de Oro 2025: a qué hora se entrega y por dónde ver en Argentina

Este lunes 22 de septiembre, a las 16:00 hs de Argentina, será la gala de ceremonia de una nueva edición del Balón de Oro. El premio que da la revista France Football reúne a las figuras del fútbol más destacadas del planeta en el Teatro du Châtelet de París y la transmisión oficial se podrá ver por ESPN.
Lamine Yamal y Ousmane Dembelé. los candidatos
Si bien hubo futbolistas con una gran temporada que tranquilamente podrían pelear por el galardón, los dos nombres principales para llevarse el premio son Lamine Yamal y Ousmane Dembelé.
El extremo de 18 años hizo locuras en una de sus primeras temporadas como jugador de primera división y rápidamente captó la atención del mundo del fútbol, que lo posicionó simbólicamente como el jugador del futuro. Campeón de Liga en el FC Barcelona, semifinalista de Champions y protagonista en todos los encuentros, Yamal podría ser el ganador merecidamente.
Por su parte, el francés del PSG fue elegido el mejor jugador de la Champions League y ganó todo lo que jugó junto al conjunto parisino. Su figura adquirió el mote de jugador muy funcional para el equipo y la excelsa temporada que tuvo lo posiciona como uno de los dos principales candidatos a llevarse el Balón de Oro 2025.
Un escalón más abajo asoman Vitinha (París, Saint Germain) y Raphinha (Barcelona), pero todo indica que el galardón no saldrá de Yamal o Dembelé.
Lautaro Martínez: establecido como uno de los mejores del mundo
No es la primera vez que el delantero del Inter de Italia está entre los nominados a ganar el premio, de hecho, en la anterior edición compitió hasta último momento y fue de los principales candidatos a llevárselo. Ahora, un gran año con el equipo de Milán que le permitió jugar la final de Champions League y sus aportes en el combinado nacional, le permiten ser parte nuevamente del mote de los grandes futbolistas a nivel mundial, y por qué no, el mejor en su posición a día de hoy.
Alexis Mac Allister: Liverpool y primera vez
El volante surgido en Argentinos Juniors dio un gran salto en su carrera en el último año. Pasó a jugar en el Liverpool y su rápida adaptación le permitió ser campeón de la Premier League teniendo un papel importante en el equipo. La 10 del equipo inglés no le pesó, y por primera vez en su carrera como jugador está entre los 30 mejores jugadores del mundo. Además, se convirtió en una fija del equipo de Lionel Scaloni y cuando no está, su ausencia se nota.
El Dibu Martínez: por el mejor arquero del mundo
El nacido en Mar del Plata, fue galardonado dos veces como el ‘mejor arquero del mundo’ y va por una tercera. Está nominado al premio Lev Yashin, y aunque este año lo tendrá más difícil, ya es una fija entre los mejores del mundo bajo los tres palos.