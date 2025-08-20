Así va a salir River contra Libertad por octavos de Copa Libertadores, según la IA

El partido de vuelta entre River Plate y Libertad de Paraguay se disputará este jueves 21 de agosto de 2025, a las 21:30, en el estadio Monumental de Buenos Aires. Tras el empate 0-0 en la ida en Asunción, la serie está abierta, pero la inteligencia artificial (IA) ha analizado diversos factores para proyectar un resultado.

Predicción de la IA: Victoria de River Plate

Según el análisis de la IA, River Plate le ganará 2 - 1 a Libertad de Paraguay y avanzará a cuartos de final de Copa Libertadores. ChatGPT considera que el equipo argentino tiene una ventaja significativa debido a su consistencia, plantel y fortaleza como local.

Libertad River

Se anticipa un encuentro táctico, donde los dirigidos por Marcelo Gallardo buscarán imponer su juego ofensivo y Libertad intentará neutralizar las acciones del equipo argentino. La clave estará en la efectividad de los delanteros de River Plate y la solidez defensiva de Libertad.

Factores clave en la predicción

Rendimiento reciente : River Plate ha mostrado un rendimiento sólido en las últimas semanas, con una racha positiva en la liga local y una defensa sólida.

Fortaleza como local : El estadio Monumental es un factor importante, ya que River Plate ha demostrado un rendimiento superior en casa.

Desempeño de Libertad: Libertad ha tenido dificultades en sus últimos partidos fuera de casa, lo que podría influir en su rendimiento en Buenos Aires