A preparar el café por Colapinto: la F1 confirmó los horarios de madrugada y el calendario 2026

Si sos de los que sigue cada maniobra de Franco Colapinto, andá preparando la cafetera. La Fórmula 1 ha hecho oficial su cronograma para la temporada 2026 y trae noticias que desafiarán tu reloj biológico. La categoría reina confirmó un calendario histórico de 30 carreras en total, sumando 24 Grandes Premios regulares y 6 Sprints.

La temporada número 77 no solo promete cambios reglamentarios masivos en los autos, sino que exigirá un esfuerzo extra a los fanáticos en Latinoamérica. La acción comenzará temprano el 8 de marzo en Australia, una modificación obligada ya que las citas tradicionales de inicio en Bahréin y Arabia Saudita se postergaron hasta abril por el Ramadán.

Alarma a la 1 AM: el desafío para los argentinos

Para la hinchada argentina, la pasión tendrá precio de sueño. Los horarios confirmados para 2026 obligarán a madrugones brutales. El Gran Premio de Australia se largará a la 1:00 AM, mientras que para ver la carrera en China habrá que estar despierto a las 4:00 AM y para Japón a las 2:00 AM.

Sin embargo, habrá alivio en la gira americana: las carreras en Miami, Austin y México mantendrán el horario amigable de las 17:00, ideal para la sobremesa del domingo.

Franco Colapinto. (Alpine)

Novedades: Madrid, adiós a Imola y carreras los sábados

El 2026 será el año del estreno del circuito urbano de Madrid, que se correrá el 13 de septiembre, conviviendo en el mismo calendario con Barcelona, que tendrá su fecha el 14 de junio. Este año marcará también la salida de Imola de la hoja de ruta.

Un dato clave para agendar: habrá dos carreras principales los días sábados. Al ya conocido show nocturno de Las Vegas (21 de noviembre), se suma ahora el GP de Azerbaiyán el sábado 26 de septiembre, un cambio solicitado por los promotores locales debido a un festivo nacional.

El Calendario completo de la F1 2026 (Hora Argentina)

Acá tenés la lista definitiva para no perderte nada:

El inicio de temporada (Madrugada y Mañana)

GP de Australia: Domingo 8 de marzo - 1:00

Sprint China: Sábado 14 de marzo - 00:00

GP de China: Domingo 15 de marzo - 4:00

GP de Japón: Domingo 29 de marzo - 2:00

GP de Baréin: Domingo 12 de abril - 12:00

GP de Arabia Saudita: Domingo 19 de abril - 14:00

La gira americana y europea

Sprint Miami: Sábado 2 de mayo - 13:00

GP de Miami: Domingo 3 de mayo - 17:00

GP de Canadá: Domingo 24 de mayo - 17:00 (Ajustado para no chocar con Indy 500)

GP de Mónaco: Domingo 7 de junio - 10:00

GP de Barcelona: Domingo 14 de junio - 10:00

El verano europeo y las novedades

GP de Austria: Domingo 28 de junio - 10:00

Sprint Gran Bretaña: Sábado 4 de julio - 8:00

GP de Gran Bretaña: Domingo 5 de julio - 11:00

GP de Bélgica: Domingo 19 de julio - 10:00

GP de Hungría: Domingo 26 de julio - 10:00

Sprint Países Bajos: Sábado 22 de agosto - 7:00

GP de Países Bajos: Domingo 23 de agosto - 10:00

GP de Italia: Domingo 6 de septiembre - 10:00

GP de España (Madrid): Domingo 13 de septiembre - 10:00

El cierre de año

GP de Azerbaiyán: Sábado 26 de septiembre - 8:00

GP de Singapur: Domingo 11 de octubre - 9:00

GP de Estados Unidos: Domingo 25 de octubre - 17:00

GP de México: Domingo 1 de noviembre - 17:00

GP de Brasil: Domingo 8 de noviembre - 14:00

GP de Las Vegas: Domingo 22 de noviembre - 1:00

GP de Qatar: Domingo 29 de noviembre - 13:00

GP de Abu Dhabi: Domingo 6 de diciembre - 10:00