El domingo 8, en la ciudad de Corrientes fue noticia el acto solidario de un chofer de la línea 108 A de ERSA. Cuando José Antonio González se percató de que un bebé tuvo un accidente arriba del vehículo, no dudó y cambió de rumbo hasta un hospital.

“Íbamos circulando por Chacabuco y en la intersección por Ferré tocaron el timbre para bajar y antes de estacionar se escuchó el llanto de un bebé. Me asusté porque no sabía que había pasado”, relató a Radio Dos.

Si bien el vehículo iba lleno, nadie podía decir qué le había pasado al menor. Se metió entre la gente para ver que pasaba y se dio cuenta de que había sufrido varias quemaduras con agua caliente.

Entonces, el colectivo contó: “Le pregunté a los pasajeros si con el permiso de ellos podíamos llevarlo hasta el Hospital. Entonces llamé a la empresa avisando lo que iba a hacer y me dirigí al Juan Pablo II”.

Un bebé tuvo un accidente en un colectivo y el chofer cambió su rumbo hacia el hospital. Foto: Radio Dos

Tocando bocina y sacudiendo pañuelos por las ventanas, chofer y pasajeros pidieron y colaboraron para que se abra el paso. Emocionado, González agregó: “Ese momento me hizo recordar una situación familiar difícil que pasamos hace un tiempo, mi hijo más chico tuvo dos operaciones en la cabeza, su llanto fue como cuando él ingresaba al quirófano”.

El medio mencionado pudo luego contactar a José Antonio con la madre del bebé. Melisa Feu, expresó: “Gracias a Dios y a su rápida acción, mi hijo está bien, está mejor, tuvo una quemadura superficial. No tengo palabras para agradecerle”. Luego, se dirigió directamente al chofer: “Gracias a vos está bien, que no pensaste y lo llevaste al hospital”.

Un bebé tuvo un accidente y el chofer de la línea 108 A de ERSA lo llevó al hospital. Foto: (Imagen ilustrativa)

Había sido la primera vez que Mauri, el pequeño, tuvo un accidente y su mamá no supo qué hacer en el momento. Afortunadamente, tanto González como el resto de los pasajeros la socorrieron: “Todas las personas me ayudaron a sacarle la ropa, no hay palabras para agradecer. No sabía qué hacer, cuando se trata de los hijos no sabes cómo actuar”, finalizó.