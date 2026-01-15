Visita de Javier Milei a Jesús María: Adorni aclaró por qué el presidente no montará a caballo

La llegada del presidente Javier Milei al Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María, prevista para este viernes, generó una notable expectativa en el arco político y social de Córdoba. En este contexto, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, brindó precisiones para despejar versiones circulantes sobre las actividades que el mandatario realizará en el tradicional recinto de la capital de la doma.

Cómo será la visita de Javier Milei al Festival de Jesús María

Una de las mayores incógnitas giraba en torno a la posibilidad de que el jefe de Estado participara de alguna actividad ecuestre, siguiendo la tradición del festival. Sin embargo, Adorni descartó de plano esta opción, señalando que el presidente jamás evaluaría montar a caballo.

Según explicó el funcionario, esta decisión responde estrictamente a razones de salud, dado que resulta “fácticamente imposible” que Milei realice dicha actividad debido a las lesiones que sufre en su columna. Adorni enfatizó que se trata de una afección de público conocimiento que impide cualquier tipo de práctica vinculada a la equitación durante su estadía en el predio.

La postura oficial sobre el financiamiento de festivales

Más allá de los aspectos logísticos y personales, el jefe de Gabinete aprovechó la oportunidad para clarificar la posición del Gobierno Nacional respecto a las festividades populares. Ante interpretaciones previas, el funcionario aseguró que el mandatario “jamás ha cuestionado los festivales en sí mismos”.

El foco de la crítica presidencial, según detalló Adorni, no está puesto en las expresiones culturales, sino en lo que calificó como el “descontrol del dinero público” destinado a la organización de este tipo de eventos. En esa línea, remarcó que la gestión actual promueve un uso responsable de los recursos del Estado, diferenciando la importancia de la cultura de la administración discrecional de los fondos presupuestarios.

El contexto de la edición 2026 en Jesús María

La visita presidencial se produce en una edición del festival que ha enfrentado desafíos climáticos significativos. Las intensas lluvias obligaron a la comisión organizadora a suspender las jornadas del primer viernes y del martes pasado. Debido a estas inclemencias, se confirmó la adición de una jornada extra para el lunes 19 de enero, buscando cumplir con la grilla de artistas prevista.

A pesar de estas reprogramaciones, el evento continúa consolidándose como uno de los más convocantes del verano cordobés, reuniendo a miles de asistentes y figuras destacadas de la música folclórica.