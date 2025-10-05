Violencia en Córdoba: estaba en su casa y recibió un disparo desde afuera

En la madrugada de este domingo, un violento suceso tuvo lugar en barrio Ameghino Norte, donde un hombre fue baleado en su vivienda. El hecho ocurrió cerca de las 2.30, momento en el que recibió un disparo en la cabeza desde el exterior de la propiedad. Algunos testigos sugirieron que la autora del ataque sería una mujer, identificada como exnuera de la víctima.

Estaba en su casa y recibió un disparo desde afuera: lo que se sabe

El hombre fue trasladado al Hospital de Urgencias, donde permanece internado con pronóstico reservado. Mientras tanto, efectivos de la Policía desplegaron un operativo en la zona afectada, donde lograron encontrar varias vainas servidas. Este hallazgo confirmó que se efectuaron múltiples disparos contra la propiedad.

Hasta el momento, no existen personas detenidas y las autoridades investigan para esclarecer completamente la dinámica del ataque. El expediente quedó bajo la competencia de la fiscalía de Distrito 4, turno 1°, dirigida por la doctora Andrea Martin.