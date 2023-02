Video viral: la insólita manera de un cordobés para pasear a su bebé en el coche

No es la primera vez que un cordobés demuestra nuevas formas de hacer las cosas. Es que, Córdoba es una fuente inagotable de virales y memes que muestran desde momentos graciosos a particulares herramientas y sistemas. Este fue el caso del video de un joven que, mientras andaba en bici, ¡paseaba a un bebé!

Las insólitas imágenes fueron captadas por un automovilista que vio cómo el hombre paseaba el cochecito desde arriba de una bici. “No, no, no, esto es demasiado”, dijo el camarógrafo y agregó: “El vago no quería caminar”.

El video fue publicado por la cuenta de Instagram @cordobeculiau y recaudó miles de me gustas y comentarios. “Está muy avanzado”, comentó un usuario. Mientras que, otros apuntaron contra la peligrosidad de la práctica: “Lo peligroso que es llevarlo de ese lado”, dijo otro comentarista.

