Una mujer embarazada fue mordida por un dogo en Córdoba: la familia pide que el municipio controle al animal

Una vez más el ataque de un animal es noticia en Córdoba. En este caso, la víctima es una mujer embarazada que sufrió la mordedura de un dogo en barrio Manantiales II. Tras esto, la denunciante pide la intervención del municipio ante la falta de colaboración de los dueños de la mascota.

El hecho ocurrió el pasado domingo, cuando la mujer caminaba por el barrio privado con su hijo. Fue ahí que, un dogo de burdeos se acercó a ambos y atacó a la embarazada. Afortunadamente, las heridas fueron superficiales en el antebrazo y la cadera.

EL RECLAMO DE LA VÍCTIMA: PIDEN QUE EL MUNICIPIO CONTROLE AL ANIMAL

Marcos, pareja de la víctima, denunció a El Doce que los dueños del animal no asistieron a la mujer y se negaron a mostrar el carnet de vacunación del dogo. Por lo que, temen que tenga algún tipo de enfermedad como rabia.

“Los dueños no se hicieron cargo de nada, no asistieron a mi pareja, la dejaron caminar sola tres cuadras chorreando sangre y gritando. No les importó que ella estuviera embarazada”, reclamó el hombre.

En este sentido, aseguró que denunció a los responsables de la mascota a la Policía ya que, según las víctimas, incumplen con los criterios de tenencia de este tipo de animales. “No es la primera vez que anda suelto. Lo sacan a pasear sin bozal y no tienen un cartel de advertencia en su casa”, señaló.

Es por esto que, solicitaron que la Municipalidad de Córdoba intervenga en el caso y realice los estudios pertinentes al can. A su vez, aseguraron que presentaron la denuncia por la app Huella Animal pero aún no han recibido respuestas. “Queremos que vengan con urgencia a verificar el estado sanitario de este perro”, señalaron.

Cómo denunciar la presencia de perros peligrosos en Córdoba

Huella Animal sirve para realizar denuncias de presencia de perros peligrosos sin medidas de seguridad, entre otras funciones. El sistema funciona con la siguiente lógica, según detalló Gastón Citatis -director de fauna de la ciudad-: acepta denuncias, el municipio inspecciona la casa donde habitan las mascotas, el vecino es emplazado y puede recibir una multa.

La denuncia de la presencia de estos animales peligrosos abarca razas tales como: