Una motociclista sufrió múltiples heridas por un choque en una rotonda de Córdoba

Una motociclista sufrió múltiples heridas por un choque en una rotonda de la ciudad de Córdoba. El siniestro vial ocurrió en la víspera al miércoles 31 de diciembre y la víctima se encuentra internada en el Hospital Eva Perón producto del cuadro.

Video: una motociclista sufrió múltiples heridas por un choque en Córdoba

La Policía comunicó que el suceso se desencadenó durante la tarde del martes 30 en la intersección de la avenida Ramón Cárcano y avenida del Piamonte, barrio Chateau Carreras. Por causas a establecer, un auto Chevrolet Prisma y la mujer que viajaba en la motocicleta marca Guerrero impactaron.

Un servicio de emergencias respondió a un llamado que ingresó al 911, se comisionó en el sector y traslado a la señora al hospital Provincial del Suroeste. Allí, le diagnosticaron politraumatismos. La Justicia ya tiene en sus manos las filmaciones de las cámaras del 911.