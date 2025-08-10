Todo lo que hay que saber de Instituto-Platense, cuarta fecha del Clausura

Como para festejar sus 107 años, que cumplió el pasado viernes 8 de agosto, nada mejor para Instituto que regalarse el primer triunfo como local en este Clausura de la Liga. A las 17, va por los tres puntos ante el actual campeón Platense. Por la señal de TNT Sports.

La Gloria perdió en Córdoba ante River y 4-0, pero fue en el Kempes. Será su primera presentación en Alta Córdoba, tras la victoria del debut contra Gimnasia en La Plata, y el empate ante Vélez en la fecha pasada. Y volverá a jugar en casa el viernes 15 ante Unión de Santa Fe, a las 19.

Alex Luna y su golazo ante Gimnasia. (Fotobaires).

CÓMO LLEGA INSTITUTO

Alex Luna, la figura de Instituto y ausente por lesión frente a Vélez, reaparecerá en el once titular frente al “Calamar”. En principio, por Damián Puebla.

Alex Luna y Alarcón, ante Gimnasia en La Plata. (Fotobaires).

Sería el único cambio del “Gato” Daniel Oldrá, aunque hay puntos suspensivos por Elías Pereyra porque entrenó diferenciado en la semana por un golpe. Lucas Rodríguez es la opción para cubrir el lateral izquierdo.

𝗖𝗢𝗡𝗩𝗢𝗖𝗔𝗗𝗢𝗦 - Fecha 4 ⚪️🔴



Estos son los citados por Daniel Oldrá y su cuerpo técnico para enfrentar a Platense. #VamosInstituto 🇦🇹 pic.twitter.com/nEiiWvFbv4 — Instituto ACC (@InstitutoACC) August 9, 2025

Vale recordar que Francis Mac Allister sigue afuera por suspensión. Y que en la semana fue presentado como refuerzo el volante Juan Ignacio Méndez, pero no formó parte de la convocatoria.

ASÍ LLEGA PLATENSE A LA VISITA A INSTITUTO

El campeón Platense, ahora dirigido por el “Kily” Cristian González, debutó con derrota frente a River y todavía no ganó, a haber empatado con Vélez y ante Argentinos Juniors.

Guido Mainero festeja su gol en Platense para ganarle a Huracán en la Liga Profesional. (Fotobaires)

Estará entre los titulares Guido Mainero, autor del gol de la conquista en el Apertura y ex Instituto, y también el capitán Ignacio Vázquez, ex Belgrano.

FORMACIONES DE INSTITUTO Y PLATENSE

Instituto: Manuel Roffo; Juan Franco, Gonzalo Requena, Fernando Alarcón y Elías Pereyra; Stefano Moreyra, Gastón Lodico y Jonás Acevedo; Manuel Romero, Alex Luna y Matías Fonseca. DT: Daniel Oldrá.

Platense: Juan Pablo Cozzani; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Oscar Salomón y Raúl Lozano; Franco Zapiola, Leonel Picco, Juan Ignacio Saborido y Guido Mainero; Nicolás Orsini y Ronaldo Martínez. DT: Cristian González.