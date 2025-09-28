En juego: Instituto enfrenta a Lanús, para estirar su racha y acomodarse arriba

En una primavera, Instituto acumula tres fechas sin derrotas y apunta más alto este domingo frente a Lanús, rival de los complicados de por sí, y entonado además por ser semifinalista de la Copa Sudamericana. A las 20.15, televisado por ESPN Premium.

La victoria sobre Argentinos Juniors cambió el chip de Instituto, que venía de empatar con Independiente, y estuvo cerca de traerse los tres puntos de Mendoza ante Godoy Cruz. Una mejoría del equipo tras el receso, pese a las bajas por lesiones.

CÓMO LLEGA INSTITUTO

Daniel Oldrá mantendrá la línea de cinco en el fondo, que le viene dando solidez y resultados. Y su intención era repetir la formación ante Lanús, por tercera vez consecutivas. Pero las lesiones no le dan tregua al “Gato”.

𝗖𝗢𝗡𝗩𝗢𝗖𝗔𝗗𝗢𝗦 - Fecha 10 ⚪️🔴



Estos son los citados por Daniel Oldrá y su cuerpo técnico para recibir a Lanús.



🏥 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐦𝐞́𝐝𝐢𝐜𝐨:



- Lucas Rodriguez presenta una sobrecarga muscular en su isquiotibial derecho.

- Damián Puebla sufrió un esguince en tobillo

El parte médico Albirrojo informó sobre las ausencias para este partido de dos titulares: Lucas Rodriguez presenta una sobrecarga muscular en su isquiotibial derecho y Damián Puebla un esguince en tobillo derecho. Y se suman a Manuel Romero, Matías Fonseca y Jeremías Lázaro, quienes continúan con sus respectivos procesos de rehabilitación.

Jonás Acevedo reemplazará en Instituto al lesionado Damián Puebla.

En el lateral izquierdo vuelve Elías Pereyra, en un figurita por figurita, mientras que Jonás Acevedo será el reemplazante de Puebla, para asociarse en la ofensiva con Alex Luna y Nicolás Cordero.

ASÍ LLEGA LANÚS ANTE INSTITUTO

Lanús dejó en el camino al poderoso Fluminense en Río de Janeiro y pasó a semifinales de la Copa Sudamericana, con lo que se manejaba como opción que Mauricio Pellegrino metería rotación ante Instituto.

Incidentes en el partido de Lanús y Fluminense. (Fotobaires).

De todos modos el “Granate” vuelve a jugar por la copa con Universidad de Chile recién el 23 de octubre en Santiago, con revancha el 30 del mismo mes en La Fortaleza, desde las 19.

PROBABLES FORMACIONES DE INSTITUTO Y LANÚS

Instituto: Manuel Roffo; Emanuel Beltrán, Nicolás Zalazar, Fernando Alarcón, Leonel Mosevich y Elías Pereyra; Stefano Moreyra y Gastón Lodico; Jonás Acevedo, Alex Luna y Nicolás Cordero. DT: Daniel Oldrá.

Lanús: Nahuel Losada; Nicolás Morgantini, Ezequiel Muñoz, José Canale y Sasha Marcich; Agustín Cardozo y Agustín Medina; Franco Watson, Marcelino Moreno y Eduardo Salvio; Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino.