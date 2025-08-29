Todo lo que hay que saber de Instituto-Independiente, séptima fecha del Torneo Clausura

Dos derrotas consecutivas, una por goleada en Alta Córdoba, ponen a Instituto en la obligación de volver a sumar este viernes, cuando sea anfitrión de un alicaído y conflictuado Independiente de Avellenada. A las 21.15, por la séptima fecha del Clausura, televisado por TNT Sports.

Instituto todavía no ganó en su cancha, de hecho no lo hizo en Córdoba: recibió dos goleadas 4-0, contra River en el Kempes y Unión en el Monumental, y sólo rescató un empate con Platense. A su vez Independiente no es el mismo del primer semestre, último en la Zona B con un partido menos, y convulsionado por los graves incidentes del partido con Universidad de Chile por octavos de Copa Sudamericana.

CÓMO LLEGA INSTITUTO

La derrota con San Lorenzo, por la mínima, es la segunda consecutiva para Instituto, que debe detener su caída. Y Daniel Oldrá pensó en cambios en cada una de las líneas.

Fernando Alarcón, el capitán, vuelve tras purgar la fecha de castigo por la roja directa ante Unión. Entra en lugar de Leonel Mosevich, y para hacer dupla con Nicolás Zalazar en la zaga central.

𝗖𝗢𝗡𝗩𝗢𝗖𝗔𝗗𝗢𝗦 - Fecha 7 ⚪️🔴



Estos son los citados por Daniel Oldrá y su cuerpo técnico para recibir a Independiente. #VamosInstituto 🇦🇹 pic.twitter.com/9GO6rA3fEh — Instituto ACC (@InstitutoACC) August 28, 2025

El paraguayo Juan Franco llegaría en condiciones para seguir como titular (integra la lista de concentrados), y tanto Francis Mac Allister como Juan Igancio Méndez, en lo que sería su debut como titular, estarían entre los once.

Juan Ignacio Méndez y su primer día en La Agustina. (Prensa IACC).

En la ofensiva Jeremías Lázaro pintaba para titular pero seguirá Damián Puebla, mientras que el paraguayo Manuel Romero, también con molestias físicas, se recuperó y jugará de extremo por derecho. Arriba, regresa Matías Fonseca de delantero de área.

Jeremías Lázaro, extremo de Instituto. (IACC).

ASÍ VIENE INDEPENDIENTE CONTRA INSTITUTO

El zaguero Kevin Lomónaco, una de las figuras de Independiente, se pierde el partido de este viernes por suspensión. Franco Paredes sería su reemplazante. También está lesionado el central Nicolás Freire, por lo que el DT Julio Vaccari deberá improvisar en esa zona y jugaría Sebastián Valdez.

Lomónaco, uno de los defensores con más proyección en el fútbol argentino (Foto: Prensa CAI).

En la delantera estará el uruguayo Matías Abaldo, uno de sus últimos refuerzos, junto a Lautaro Millán y el peligroso Santiago Montiel.

PROBABLES FORMACIONES DE INSTITUTO E INDEPENDIENTE

Instituto: Manuel Roffo; Juan Franco, Nicolás Zalazar, Fernando Alarcón y Elías Pereyra; Manuel Romero; Francis Mac Allister, Gastón Lodico y Damián Puebla; Alex Luna y Matías Fonseca. DT: Daniel Oldrá.

Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Franco Paredes, Sebastián Valdez y Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Cedres y Luciano Cabral; Lautaro Millán, Matías Abaldo y Santiago Montiel. DT: Julio Vaccari.