Talleres y otro cambio de sistema: cuántos jugadores utlizó Tévez y qué esquemas

En el intento de encontrar funcionamiento y resultados, Carlos Tévez vuelve a meter mano en el equipo para el Talleres-Riestra del domingo, partido crucial por el Torneo Clausura. Con cambios de nombres y de sistema táctico.
Quedan 10 finales por disputar y la de este domingo en el Kempes puede descomprimir la situación, en la incomoda ubicación en la zona roja del descenso, y por la semana convulsionada que vivió el club comandado por Andrés Fassi.
Esta vez el “Apache” pondría en escena un 4-4-2, que puede mutar a un 4-3-1-2. Dejando atrás el sistema utilizado en Tucumán, con goleada en contra frente al Atlético 3-0, o ante San Martín de San Juan y un híbrido 0 a 0: el 4-2-3-1.
Vale recordar que en el debut contra San Lorenzo utilizó tres enganches, y que contra Lanús, por la cuarta fecha, jugó con cinco defensores. O que improvisó a Valentín Depietri como delantero de área, entre otros movimientos tácticos.
LOS QUE ENTRAN Y LA POSIBLE FORMACIÓN
Para recibir a Riestra este domingo a las 16.45, vuelve a la formación Matías Catalán, pero como lateral derecho (su puesto natural), en reemplazo de Augusto Schott (goleador del equipo con tres tantos). Y reaparecerá Ulises Ortegoza luego de tres fechas de suspensión por su expulsión ante Godoy Cruz. Jugará por el suspendido Juan Camilo Portilla.
Además el juvenil Matías Gómez, volante que fuera utilizado como lateral por derecha en la primera fecha, ingresará por Rick, para la contención; y Nahuel Bustos va de entrada por Federico Girotti.
La idea de Tévez es presentar una solo volante de marca, Joaquín Mosqueira, dos internos (Ortegoza a la derecha y Gómez a su izquierda), y Luis Sequeira como cuarto mediocampista o un poco más adelantado para ser el enlace.
En estas seis fechas disputadas, además de no repetir formación nunca entre partido y partido, el entrenador Albiazul probó con 24 futbolistas.
ASÍ FORMARÍA TALLERES
Guido Herrera; Matías Catalán, Santiago Fernández, Rodrigo Guth y Miguel Navarro; Ulises Ortegoza, Joaquín Mosqueira y Matías Gómez; Luis Sequeira; Valentín Depietri y Nahuel Bustos; los once de Talleres por los tres puntos frente a Riestra.