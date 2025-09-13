Vía Córdoba / Talleres

Talleres y la lista de concentrados para visitar a Tigre: el equipo que Tevez tiene en mente

La T, obligado a sumar por su compleja situación en la zona roja. Otra vez con cambios.

Jorge Nahúm
Jorge Nahúm

13 de septiembre de 2025,

Otra oportunidad para Ruben Botta en el armado de juego para Talleres.Y ante uno de los equpos por los que pasó.

Talleres dio a conocer la lista de viajeros para el compromiso de este domingo a las 20 contra Tigre, por la octava fecha del Torneo Clausura. Con más cambios por parte de Carlos Tevez.

Lo más probable es que el DT Albiazul vuelva a poner en escena una línea de cinco defensores, con Matías Catalán entre los centrales, más allá de que el brasileño Rodrigo Guth se recuperó de una lesión y viajó.

Y en la delantera Nahuel Bustos le ganaría la pulseada a Federico Girotti, mientras que Ruben Botta se mantendría en la formación más allá de la apatía de sus últimas presentaciones.

La formación Albiazul sería entonces con Guido Herrera; Augusto Schott, Catalán, Santiago Fernández, José Luis Palomino y Miguel Navarro; Ulises Ortegoza y Matías Galarza; Botta y Valentín Depietri; Bustos.

