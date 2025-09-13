Talleres y la lista de concentrados para visitar a Tigre: el equipo que Tevez tiene en mente

Talleres dio a conocer la lista de viajeros para el compromiso de este domingo a las 20 contra Tigre, por la octava fecha del Torneo Clausura. Con más cambios por parte de Carlos Tevez.

Lo más probable es que el DT Albiazul vuelva a poner en escena una línea de cinco defensores, con Matías Catalán entre los centrales, más allá de que el brasileño Rodrigo Guth se recuperó de una lesión y viajó.

Y en la delantera Nahuel Bustos le ganaría la pulseada a Federico Girotti, mientras que Ruben Botta se mantendría en la formación más allá de la apatía de sus últimas presentaciones.

La formación Albiazul sería entonces con Guido Herrera; Augusto Schott, Catalán, Santiago Fernández, José Luis Palomino y Miguel Navarro; Ulises Ortegoza y Matías Galarza; Botta y Valentín Depietri; Bustos.