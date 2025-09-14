Talleres se juega mucho ante Tigre, por un triunfo para despegarse de la zona de descenso

Tras el receso, también agitado como fue gran parte de este 2025 para Talleres, el Albiazul visita este domingo a las 20 a Tigre, por la fecha ocho del Clasura. Con la misión de sumar, para comenzar a despegarse de la zona de descenso en la tabla anual. Televisado por ESPN Premium.

Es que la T jugará con los resultados puestos de Aldovisi y San Martín de San Juan, con los que está igualado en puntos en el último lugar de la tabla. El Tiburón perdió frente a Sarmiento en Junín y los sanjuaninos empataron con Belgrano, por lo que si Talleres suma en Victoria, sale de la zona roja.

Talleres perdió de local ante Riestra por 1 a 0. Ramiro Pereyra/ La Voz

ASÍ LLEGA TALLERES

Una vez más Carlos Tevez meterá mano en la formación y en el esquema de juego. Línea de cinco en el fondo, alternativamente de tres, enganche, un media punta y la duda entre Nahuel Bustos o Federico Girotti como delnatero de área.

El “Apache” insiste con Ruben Botta como enganche, aunque le dio poco y nada al equipo. Y con Valentín Depietri para abastecer al punta. Más allá de las oportunidades que perdió, es el delantero como más goles en un Talleres que acumula cinco fechas sin triunfos y sin convertir.

ASÍ ESPERA TIGRE A TALLERES

“No importa en la situación en la que está, Talleres es un rival bravísimo”, remarcó Diego Dabove, técnico de Tigre y ex Instituto.

Diego Dabove, entrenador de Tigre. (Fotobaires).

Su equipo muestra un paso irregular, está fuera del lote de los que clasifican y quedó eliminado de Copa Argentina, frente a Indpendiente Rivadavia.

PROBABLES FORMACIONES DE TIGRE Y TALLERES

Tigre: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Ramón Arias, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo y Federico Álvarez; Jabes Saralegui, Julián López y Santiago González; Alfio Oviedo e Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.

Talleres: Guido Herrera; Matías Catalán, Santiago Fernández y José Luis Palomino; Augusto Schott, Matías Galarza, Ulises Ortegoza y Miguel Navarro; Rubén Botta y Valentín Depietri; Nahuel Bustos o Federico Girotti. DT: Carlos Tevez.