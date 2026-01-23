Talleres empieza su camino en el Torneo Apertura con Newell’s: hora, TV y formaciones

Talleres empieza su camino en el Torneo Apertura 2026 con Newell’s Old Boys de Rosario. El encuentro que inicia a las 22.15 de este viernes 23 de enero en el estadio Mario Alberto Kempes es televisado por ESPN y arbitrado por Luis Lobo Medina.

Cómo recibe Talleres a Newell’s

El cuerpo técnico encabezado por Carlos Tevez conformó una lista de convocados con 23 jugadores del plantel. Juan Sforza, Ronaldo Martínez y Bruno Barticciotto son tres de los cuatro refuerzos del Matador en este mercado de pases, quienes fueron citados para esta velada.

Los convocados por Talleres para recibir a Newell´s.

Diego Valoyes regresó desde México con molestias físicas y por eso no está disponible para el compromiso de esta noche. Por otro lado, Lucio Ferrari y Lautaro Ortiz viven su primera convocatoria al primer equipo.

Con una pretemporada completa y sin la urgencia de subir en la tabla de descenso, como la temporada pasada, Tevez busca un Talleres con identidad. El transpirar la camiseta, el esfuerzo y el compromiso desde el primer minuto fueron los pilares de su conferencia de prensa a modo de presentación en 2025.

Cómo llega Newell’s al partido con Talleres

Del otro lado, la Lepra llega en pleno proceso de renovación de dirigencia y técnicos. Ignacio Boero asumió como nuevo presidente en las elecciones del pasado domingo 15 de diciembre.

La agrupación Unen cosechó el 50,33 por ciento de los sufragios y le dio el rol de entrenador a la dupla conformada por Sergio Gómez y Favio Orsi. En su caso, los refuerzos no se hicieron esperar como en Talleres y anunció nueve jugadores nuevos.

Los convocados de Newell’s Old Boys para el partido con Talleres.

Rodrigo Herrera, Gabriel Risso Patrón, Oscar Salomón, Matías Cóccaro, Michael Hoyos, Walter Núñez, Nicolás Goitea, Franco García y Gabriel Arias son los hasta ahora contratados.

Talleres vs Newell’s: formaciones

Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Luis Palomino y Gabriel Báez; Ulises Ortegoza, Matías Galarza y Matías Gómez; Rick, Bruno Barticciotto y Valentín Depietri. DT: Carlos Tevez.

Newell’s: Gabriel Arias; Bruno Cabrera, Saúl Salcedo y Oscar Salomón; Armando Mendez, Luca Regiardo, Valentino Acuña y Martín Luciano; Facundo Guch, Michael Hoyos y Luciano Herrera. DT: Orsi – Gómez.

Hora: 22.15.

TV: ESPN.

Estadio: Mario Kempes.

Árbitro: Luis Lobo Medina.

VAR: Germán Delfino.