Talleres empieza su camino en el Torneo Apertura con Newell’s: hora, TV y formaciones

Talleres empieza su camino en el Torneo Apertura 2026 con Newell’s Old Boys de Rosario. El encuentro que inicia a las 22.15 de este viernes 23 de enero en el estadio Mario Alberto Kempes es televisado por ESPN y arbitrado por Luis Lobo Medina.
Cómo recibe Talleres a Newell’s
El cuerpo técnico encabezado por Carlos Tevez conformó una lista de convocados con 23 jugadores del plantel. Juan Sforza, Ronaldo Martínez y Bruno Barticciotto son tres de los cuatro refuerzos del Matador en este mercado de pases, quienes fueron citados para esta velada.
Diego Valoyes regresó desde México con molestias físicas y por eso no está disponible para el compromiso de esta noche. Por otro lado, Lucio Ferrari y Lautaro Ortiz viven su primera convocatoria al primer equipo.
Con una pretemporada completa y sin la urgencia de subir en la tabla de descenso, como la temporada pasada, Tevez busca un Talleres con identidad. El transpirar la camiseta, el esfuerzo y el compromiso desde el primer minuto fueron los pilares de su conferencia de prensa a modo de presentación en 2025.
Cómo llega Newell’s al partido con Talleres
Del otro lado, la Lepra llega en pleno proceso de renovación de dirigencia y técnicos. Ignacio Boero asumió como nuevo presidente en las elecciones del pasado domingo 15 de diciembre.
La agrupación Unen cosechó el 50,33 por ciento de los sufragios y le dio el rol de entrenador a la dupla conformada por Sergio Gómez y Favio Orsi. En su caso, los refuerzos no se hicieron esperar como en Talleres y anunció nueve jugadores nuevos.
Rodrigo Herrera, Gabriel Risso Patrón, Oscar Salomón, Matías Cóccaro, Michael Hoyos, Walter Núñez, Nicolás Goitea, Franco García y Gabriel Arias son los hasta ahora contratados.
Talleres vs Newell’s: formaciones
Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Luis Palomino y Gabriel Báez; Ulises Ortegoza, Matías Galarza y Matías Gómez; Rick, Bruno Barticciotto y Valentín Depietri. DT: Carlos Tevez.
Newell’s: Gabriel Arias; Bruno Cabrera, Saúl Salcedo y Oscar Salomón; Armando Mendez, Luca Regiardo, Valentino Acuña y Martín Luciano; Facundo Guch, Michael Hoyos y Luciano Herrera. DT: Orsi – Gómez.
Hora: 22.15.
TV: ESPN.
Estadio: Mario Kempes.
Árbitro: Luis Lobo Medina.
VAR: Germán Delfino.