Vía Córdoba / Talleres

Talleres, con ausencias y cambios: la formación para visitar al Atlético Tucumán

Obligado a sumar, el equipo de Carlos Tévez juega este sábado por la sexta fecha del Clausura.

Jorge Nahúm
22 de agosto de 2025,

Talleres, con ausencias y cambios: la formación para visitar al Atlético Tucumán
Rubén Botta,¿sigue como titular en Talleres? Varias dudas para el partido en Tucumán.

Desde que asumió en el comienzo del torneo, Carlos Tevez no repitió formación. Y este sábado frente al Atlético Tucumán a las 20, por la sexta fecha del Clasura, tampoco lo hará. Porque además de los cambios táctico que tiene en mente, hay bajas en la delegación que viajó.

Una posiblidad era que Luis Miguel Angulo tuviera lugar entre los once pero el colombiano, ausente contra San Martín de San Juan por una molestia, no formó parte de la lista de viajeros. Y sería por decisión de Tévez.

Lo que si se mantedrá en cancha es el arquero y los cuatro de la defensa. Mientras que en el doble cinco se mete Joaquín Mosqueira, por Matías Galarza o Juan Camilo Portilla.

Mientras que en la delantera podría tener un lugar desde el inicio el juvenil Ignacio Alastra, de promisoria presentación contra los sanjuaninos saltando desde el banco. Saldría Luis Sequeira o Ruben Botta. Y otra vez Federico Girotti miraría desde el banco de suplentes.

La formación Albiazul sería entonces con Guido Herrera; Augusto Schott, Santiago Fernández, Rodrigo Guth y Miguel Navarro, Mosqueira y Portilla; Rick Morais, Botta y Alastra; Depietri.

