Talleres-Belgrano: cómo ver en vivo la conferencia de prensa de Guido Herrera y Lucas Zelarayán

Los capitanes hablarán en la antesala del encuentro correspondiente a la fecha 11 de la Liga Profesional.

Redacción Vía Córdoba
3 de octubre de 2025,

Lucas Zelarayán y Guido Herrera hablarán en la conferencia de prensa previa al encuentro entre Talleres y Belgrano este domingo 5 de octubre.

Talleres y Belgrano se enfrentan este domingo 5 de octubre por la fecha 11 del Torneo Betano Clausura 2025. En la antesala del encuentro, Guido Herrera y Lucas Zelarayán darán una conferencia de prensa este viernes 3 de octubre.

Cuándo empieza la conferencia de prensa previa al Talleres-Belgrano

Desde las 13.30 de la jornada, se desarrollará la “Conferencia LPF del clásico cordobés”, según comunicaron ambos clubes en un comunicado oficial. Los capitanes serán los protagonistas de la charla que será en las instalaciones del Hotel Quorum, en avenida La Voz del Interior al 7.000 de la ciudad de Córdoba.

Talleres vs Belgrano, este domingo desde las 16.45. (Prensa Talleres).

La conferencia de prensa previa al partido entre Talleres y Belgrano será transmitida en vivo a través de LPF Play y el YouTube de la Liga Profesional.

Cómo ver en vivo la conferencia de prensa del Talleres-Belgrano

