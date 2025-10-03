Talleres-Belgrano: cómo ver en vivo la conferencia de prensa de Guido Herrera y Lucas Zelarayán

Talleres y Belgrano se enfrentan este domingo 5 de octubre por la fecha 11 del Torneo Betano Clausura 2025. En la antesala del encuentro, Guido Herrera y Lucas Zelarayán darán una conferencia de prensa este viernes 3 de octubre.

Cuándo empieza la conferencia de prensa previa al Talleres-Belgrano

Desde las 13.30 de la jornada, se desarrollará la “Conferencia LPF del clásico cordobés”, según comunicaron ambos clubes en un comunicado oficial. Los capitanes serán los protagonistas de la charla que será en las instalaciones del Hotel Quorum, en avenida La Voz del Interior al 7.000 de la ciudad de Córdoba.

Talleres vs Belgrano, este domingo desde las 16.45. (Prensa Talleres).

La conferencia de prensa previa al partido entre Talleres y Belgrano será transmitida en vivo a través de LPF Play y el YouTube de la Liga Profesional.

Cómo ver en vivo la conferencia de prensa del Talleres-Belgrano