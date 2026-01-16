Constanza Alexia Baravalle Vidal, de 15 años, desapareció de su domicilio en la ciudad de Río Tercero, provincia de Córdoba, alrededor de las 10 del domingo 11 de enero. Este viernes 16, su madre, Selene, hizo un desesperado pedido para que su hija regrese a casa.

Habló la madre de la adolescente de 15 años desaparecida en Córdoba

“Vine para pedir especificaciones y para hablar con la ayudante de la fiscal si es posible porque la causa fue derivada a Córdoba Capital”, explicó, en diálogo con El Doce, la mujer.

Selene, madre de la adolescente desaparecida en Córdoba.

Aquella jornada de domingo, ella se encontraba en otra provincia porque fue testigo de casamiento de una pareja amiga. Ante su ausencia, la menor con resistencia a la insulina salió de su hogar con efectivo.

“Tiene un poco de dinero. Se tomó un colectivo interurbano para venir hasta Córdoba”, deslizó, escuetamente. Es que, la causa permanece bajo secreto de sumario por orden de la Fiscalía del Distrito 1 de la Ciudad de Córdoba, a cargo de la fiscal Celeste Blasco.

Buscan a Constanza Alexia Baravalle Vidal en Córdoba.

La Policía Federal, la Local, Interpol, Missing Children forman parte de la búsqueda, que cuenta con Alerta Sofía, un sistema de emergencia rápida que extiende la búsqueda a todo el territorio nacional.

“Si me faltas vos me falta todo”: dijo la madre de la adolescente de 15 años desaparecida en Córdoba

Selene está segura de que su hija se encuentra en Córdoba Capital porque fue vista por las cámaras de seguridad del Patio Olmos y del Nuevocentro Shopping. “Quiso comprar cosas, inventó un nombre y mintió sobre un robo de un documento para comprar un Iphone”, indicó.

Por último, le dejó un desesperado pedido a su hija. “Coty, en casa te necesitamos, tu hermana, tu hermano, tus abuelos y tus siete perros te extrañan. Si me faltas vos me falta todo en la vida. No sé por qué hiciste esto, pero todo es charlable y solucionable”, concluyó.

Cómo colaborar en la búsqueda de la adolescente de 15 años

Las autoridades solicitaron la colaboración activa de la población para dar con el paradero de la joven. Según la descripción oficial distribuida por las fuerzas de seguridad, Constanza tiene las siguientes características físicas: mide 1,55 metros, es de contextura robusta, posee cabello negro lacio, tez blanca y ojos marrones. Al momento de su desaparición, vestía un pantalón y una remera de color negro.

Desde el Ministerio Público Fiscal y la Policía de Córdoba se recuerda que cualquier dato relevante puede ser comunicado de manera inmediata a las líneas de emergencia 911 o 101. También se encuentran habilitados los canales de contacto de Defensa Civil y las dependencias del Ministerio Público Fiscal para recibir información que ayude a localizar a la adolescente.