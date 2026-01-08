¿Se suspende por lluvia el Festival de Jesús María 2026?: la palabra de la comisión

El presidente de la comisión del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María 2026, Juan López, habló sobre el inicio de la celebración este jueves 8 de enero. Las dudas comenzaron a circular producto de las alertas naranja y amarilla por tormenta que rigen en la provincia de Córdoba.

La palabra de la comisión sobre el inicio del Festival de Jesús María 2026

“Mientras no se moje la técnica de piso del escenario”, aclaró López, en diálogo con El Doce, sobre el factor climático que condiciona o no el inicio de la edición 60. El resto de los equipos son resistentes al agua y por ello no habría problema en el Anfiteatro José Hernández.

El Anfiteatro José Hernández.

Los encargados de la prensa del Festival de Jesús María adelantaron que “pasado el mediodía, se tomará una decisión sobre la actividad de esta tarde noche”, mediante un breve comunicado.

Por su parte, el intendente de Jesús María, Federico Zárate, recalcó que lo más importante es la seguridad de la gente. “Ya que la buena experiencia también tiene que ver con eso”, dijo, en diálogo con La Voz.

Qué dice el pronóstico extendido para Jesús María este jueves 8 de enero

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja y amarilla por tormenta para el departamento Colón. En la jurisdicción de Jesús María, hay entre un 70 y 10 por ciento de probabilidad de tormentas aisladas desde la tarde hasta la noche.

El pronóstico para Jesús María este jueves 8 de enero.

“El área será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas que pueden superar los 90 kilómetros por hora y fundamentalmente abundante caída de agua en cortos períodos”, advirtió el ente