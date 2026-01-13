Salió con un hombre que conoció por una aplicación de citas y desapareció: angustia en Córdoba

Tania Suárez es una mujer de 35 años que salió con un hombre que conoció por una aplicación de citas y desapareció, según denunció su familia ante la Justicia de Córdoba. En paralelo, su hija compartió los últimos mensajes que compartió con ella.

Córdoba: salió con un hombre que conoció por una aplicación de citas y desapareció

La mujer salió desde su casa en barrio Argüello Norte a las 16.30 del domingo 11 de enero rumbo al Parque Sarmiento, según contó su hija de 17 años, en diálogo con El Doce. La mayor había pactado encontrarse con el sujeto para beber unos mates y pasar la tarde.

La información de Tania Suárez.

“Él le pagó el Uber y se fue al Parque Sarmiento”, expresó la menor sobre el hombre que conectó con su madre mediante Facebook Citas. Los últimos contactos con ella indicaban que estaba cenando en un carro de la zona con el hombre y un amigo de él.

“En los mensajes a su hija y a su hermana aclaraba que la persona con la que se juntó no era la misma que aparecía en la foto de la aplicación”, dijo una prima de Suárez, al medio citado.

“Nos dijo que después ellos dos la traían a mi casa y nunca más llegó”, cerró la menor que estuvo en contacto con su madre hasta las 22. Ante este escenario, realizaron la denuncia y la Fiscalía del Distrito cuatro Turno seis, a cargo de Jorgelina Gutiez, tiene el caso en sus manos.

Cómo ayudar en la búsqueda de la mujer que desapareció en Córdoba

Suárez mide 1,65 centímetros de estatura y tiene tatuajes en el brazo derecho. Al momento de su desaparición, tenía un short azul, un top blanco marca Puma y zapatillas negras. Los teléfonos para aportar datos son: