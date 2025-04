Rompió el silencio el automovilista que arrolló una motocicleta en Córdoba

Un nuevo episodio de violencia se vivió en las calles de la ciudad de Córdoba este lunes 7 de abril. Un automovilista protagonizó un altercado con un motociclista que culminó con un intento de atropello y daños materiales a la moto.

Video: le pisó la moto con su auto en una discusión en Córdoba

Según Cristian, dueño de la moto, el conflicto se desató cuando transitaba por boulevard Los Andes, después de pasar las vías de Juan B. Justo. En ese tramo de doble mano, antes de la intersección con Roque Sáenz Peña, el conductor de un Renault Logan lo sobrepasó a gran velocidad por la izquierda, generando una desestabilización en su moto.

La versión del motociclista que grabó el hecho en Córdoba

La situación escaló cuando ambos vehículos se detuvieron en un semáforo. Allí, se produjo un intercambio verbal que rápidamente subió de tono. Cristian detalló que el conductor del auto lo agredió físicamente. “El hombre bajó del auto y me atacó. Yo logré reducirlo, pero el hombre me supera en peso y altura, no pude reducirlo mucho tiempo y se me escapó”, detalló, en diálogo con El Doce.

“Agitado, ya cansado, retrocedo, saco el celular, empiezo a filmar para tener la patente de la persona. Él volvió a incorporarse, fue hacia la moto, me pateó, la pateó, lo tiró a un costado. Ahí logro yo empezar a filmar. Filmé la moto y la patente”, manifestó.

La violencia no cesó ahí, ya que el automovilista intentó embestir a Cristian. “El hombre se hace para adelante, empieza a hacer marcha atrás para chocarme a mí, porque yo estaba en el medio de la calle. Me corro y el mismo auto sigue haciendo marcha atrás y estrella mi moto contra la pared, arrastrándola por todo el cordón”, describió.

Habló el automovilista que arrolló una motocicleta en Córdoba

Este miércoles 9 de abril, a poco menos de dos días de la viralización del hecho, Carlos, conductor del auto que pisó la motocicleta rompió el silencio. En primer lugar, aclaró que todo se trató de un robo en el cual fue la víctima.

El conductor denunció ante la Justicia que todo fue un robo de celular, donde fue la víctima.

“Estaba esperando el semáforo, de pronto aparece una moto, se mete medio cuerpo del auto, me pegó una trompada y me sacó el celular”, contextualizó, en diálogo con el medio mencionado.

Según su descripción, por acto “reflejo” cruzo el auto para que la motocicleta no se retire. “Me bajé y le pedí que me devolviera el celular”, dijo sobre la situación que quedó grabada por cámaras de la zona y fue presenciada por vecinos.

“Pedí que llamaran a la Policía porque nadie hacia nada. Al final no me dio el celular, hice marcha atrás y me fui”, expresó. En tanto, aseveró que el sujeto “empezó a grabar cuando yo me subo al auto para irme”.

Por otro lado, opinó que el motociclista difundió el video a los medios de comunicación para cubrirse y esquivar la narrativa del hurto. “Estamos hablando de un hecho de violencia urbana cuando fue el robo de mi celular”, lamentó el sujeto que ya hizo la denuncia correspondiente.