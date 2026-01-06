Desde la familia de Luna Giardina y Mariel Zamudio denunciaron que ladrones robaron la casa donde Pablo Laurta perpetró el doble femicidio en Córdoba. Laura, hermana de la joven asesinada, lamentó la situación y criticó a la Policía y la Justicia por el accionar.

Robaron la casa donde Pablo Laurta perpetró el doble femicidio en Córdoba: “Lo peor es”

“A la casa le habían asignado una custodia policial pero ahora por Fin de Año no se cumplió como debería haber pasado. Aparentemente la custodia no estaba o estaba en ciertos momentos y en otros no”, explicó, en diálogo con El Doce, sobre tres asaltos que habrían ocurrido en la vivienda ubicada en Villa Serrana.

Luna Giardina y Mariel Zamudio, las víctimas del doble femicidio en Córdoba.

Ante este escenario, lanzó sus sospechas por el deber de los uniformados: “O no se está cumpliendo la consigna o da a dudar de que la consigna se da vuelta y entran por atrás”. Por otro lado, lamentó que aún no pueden ingresar como familia a la residencia.

“Lo peor es que no tenemos acceso como familia para rescatar ciertas cosas de valor emocional y es preocupante”, agregó. En otro apartado, Marina Romano, abogado de la familia, contó que dentro de “la violencia que Laurta ejerció sobre Luna, la convenció de poner la propiedad bajo su nombre”

“El dueño anterior era mi padre y de alguna forma terminó a nombre de él. Si nosotros entramos sin autorización como están haciendo los ladrones vamos a tener problemas siendo que todo lo que está dentro es de mi hermana, de Mariel y del niño”, cerró.