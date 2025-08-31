Racing se topa con un Ferro al borde de la zona de descenso: formación y lista de viajeros

Sin regularidad, Racing de Nueva Italia flota entre los extremos y debe sumar este lunes frente a Ferro en Caballito, para no perder de vista el lote del Reducido. Sin descuidarse además por los puestos de descenso.

De hecho su rival de este lunes a las 21.15, por la pantalla de TyC Sports, está apenas dos puntos del penúltimo. Con lo que Racing se topará con un Ferro como león herido.

Hernán la “Tota” Medina realizará un cambio obligado por la lesión de Germán Díaz, con lo que volverá al equipo Francisco Monticelli, autor del gol del empate 1 a 1 con Colegiales en el Miguel Sancho.

📝 La lista de convocados 🆚 Ferro para la fecha 29 de la #PrimeraNacional



¡Vamos Academia! 🩵🤍 pic.twitter.com/RDcu1rx49b — Club Atlético Racing (@ClubARacing) August 31, 2025

Racing formaría entonces con Mauricio Mavslovski; Raúl Chamorro, Martín Albarracín, Valentín Perales y Gianfranco Ferrero; Tomás Castro, Gonzalo Rostagno, Francisco Monticelli y Matías Machado; Sergio González y Pablo Chavarría.

Racing empató 1-1 con Almagro por la Primera Nacional en el estadio Miguel Sancho de Nueva Italia. (Ramiro Pereyra / La Voz)

En cuanto a Ferro, dirigido por Sergio el “Huevo” Rondina, pondrá en cancha a Fernando Monetti; Franco Meritello, Patricio Boolsen, Alan Lorenzo y Rodrigo Ayala; Gino Olguín, Martín Vallejos, Franco García y Julián Cosi; Martín Campos y Mateo Benegas.

EL REDUCIDO LE QUEDA MÁS LEJOS A RACING

Triunfazo de Maipú en Mendoza sobre el puntero Deportivo Madryn 2 a 1, con lo que Racing ahora está a seis puntos del “Cruzado”, el último de los que entra al Reducido.

Mirando para abajo, ganó Güemes que se aferra a la categoría, 1 a 0 en Santiago frente a Colegiales, y se puso a cuatro puntos de la Academia. E igualó la línea de Ferro. En descenso, el penúltimo es Alvarado (perdió 3-0 con Gimnasia y Tiro en Salta), a seis de Racing.