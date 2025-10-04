Racing se despide en Nueva Italia de su gente y de la temporada, para un extenso receso

La irregularidad en el torneo dejó sin chances a Racing de entrar al Reducido por el segundo ascenso y este sábado se despide de la Primera Nacional frente a Gimnasia y Tiro. A las 15.30 en Nueva Italia, y para borrar al menos en parte la mueca por la goleada de Tristán Suárez que lo marginó de la competencia.

La Academia tenía que ganar para llegar con chances a está última fecha, pero se lo dieron vuelta 4-1 en un segundo tiempo muy deficitario, un rival al que no pudo vencer y le dejó gusto amargo. Como local Racing está invicto dirigido por Hernán Medina, e intentará regalarle una sonrisa a su gente.

Racing le ganó 1-0 a San Martín de Tucumán y está con chances de meterse al Reducido por el segundo ascenso en las últimas dos fechas. (Javier Ferreyra / La Voz)

Sin Pablo Chavarría, por lesión, con el regreso de Valentín Perales a la zaga tras una fecha de suspensión y por Leandro Fernández (Gianfranco Ferrero regresa al lateral), y el cambio de arquero para el debut de Jonathan Rougier por Mauricio Maslovsy; Racing enfrentará a un equipo que clasificado.

Rougier; Raúl Chamorro, Elías Calderón, Perales y Gianfranco Ferrero; Matías Machado, Gonzalo Rostagno, Tomás Castro y Francisco Monticelli; Lautaro Villegas y Sergio González; los once de la Tota Medina ante el Albo salteño.

Será el último partido oficial de la Academia por cuatro meses, ya que la próxima temporada de la Primera Nacional comenzará en febrero, dentro de 120 días.

EL GESTO DESDE RACING PARA LAS MADRES

Como adelanto del Día de la Madre, que se celebra el próximo domingo 19 de octubre, y por el movimiento Octubre Rosa para la concientización sobre el cáncer de mama, Racing realizará un reconocimiento para las socias de la institución, que son mamás.

Y sólo con el DNI, podrán ingresar de manera gratuita al estadio Miguel Sancho este sábado, para el encuentro que la Academia sostendrá contra Gimnasia y Tiro de Salta.