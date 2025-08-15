Racing al fin selló la salida de Julián Vignolo: ¿cuánto hacía que no vendía un jugador a Europa?

Después de extensas tratativas, Racing de Nueva Italia transfirió al delantero Julián Vignolo (18 años) al Toulouse, club de la Primera División del fútbol francés, en 600 mil dólares.

El “Pollito” viaja este sábado rumbo a Europa para estampar la firma el martes, y no forma parte de la delegación Albiceleste para el encuentro del domingo frente a San Miguel en Los Polvorines, por la Primera Nacional, a las 15.30.

Julián Vignolo, delantero de Racing, festejando su gol ante Quilmes. (Javier Ferreyra / La Voz)

Se va con seis goles anotados con la casaca de la Academia en 35 presentaciones. En un principio parecía que su destino era el Pisa de Italia, pero se lo llevan los franceses por los 600 mil dólares de la cláusula de salida. Y Racing conservará el 20 por ciento de la ficha.

Julián Vignolo anotó el gol de Racing para el empate en Mendoza. ¿Sus últimos partidos en la Academia?

CUÁNDO FUE LA ÚLTIMA VENTA DE RACING A EUROPA

Víctor Hugo Sotomayor, ex marcador central, fue transferido de Racing de Nueva Italia al Verona en 1989 por 200 mil dólares. Pasaron más de 35 años para que se concrete una operación similar, directamente a Europa.

Víctor Hugo Sotomayor ex jugador de Velez Sarfield y Talleres Poscat en La Voz del Interior. (José Gabriel Hernández / La Voz)

Sotomayor después fue multicampeón con Vélez, y terminó su carrera como futbolista en Talleres, también con títulos. Como en el caso de la Copa Conmebol en 1999.