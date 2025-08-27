Quién es el magnate de Córdoba que transformó Miami con torres de lujo

Una importante personalidad de Córdoba partió hacia Miami en 1983, a los 22 años, con el propósito de aprender inglés. Cuatro décadas después, se consolidó como el fundador y CEO de Fortune International Group, una compañía que transformó el panorama inmobiliario del sur de Florida.

Su empresa, actualmente, factura más de 4.000 millones de dólares anuales y gestiona desarrollos que ascienden a 7.000 millones de dólares. Se trata de Edgardo Defortuna, quien nació en la ciudad de Buenos Aires, pero desde los tres años vivió en Córdoba.

Quién es el magnate de Córdoba que tiene un negocio millonario en Miami

La empresa comenzó su trayectoria enfocada en el marketing y las ventas inmobiliarias, atendiendo principalmente a compradores latinoamericanos. Defortuna identificó las necesidades de este segmento en la década de 1980 con servicios que iban desde la compra y venta hasta la administración de propiedades y el cobro de rentas.

El magnate que construye torres de lujo en Miami. (Foto: Fortune International Group)

Esta evolución llevó a la compañía a priorizar el desarrollo inmobiliario, actividad principal en la actualidad. La firma posee más de 800 vendedores y cuenta con más de 30 proyectos en venta, además de siete proyectos en desarrollo propio.

Estos desarrollos suelen ubicarse frente al mar, extendiéndose desde Miami hasta Pompano Beach. Entre sus proyectos más destacados se encuentran Faena Residences Miami Beach, Ora by Casa Tua en Brickell, Cipriani Punta del Este y Atzaró Residences Miami.

Más allá de Florida, Defortuna incursionó en otros mercados, como los dos proyectos con tres torres en Córdoba y el complejo Jade Park en Asunción, en Paraguay. Recientemente, lanzó Growie, una plataforma de inversión junto a su hijo y Globant, que financió proyectos como Ritz-Carlton en Pompano.