Ante el rápido avance del virus Influenza A, H3N2 variante K en Europa, convocarán en Córdoba a un grupo de expertos para “iniciar un seguimiento activo”. La medida fue confirmada por el ministro de Salud provincial, Ricardo Pieckenstainer.

Preocupación por la epidemia de gripe en Europa: qué hará Córdoba

A través de las redes sociales, el funcionario de salud indicó que por pedido del gobernador Martín Llaryora, se realizará un encuentro el próximo viernes por la mañana para analizar la situación sanitaria. “La cepa está generando dificultades importantes en algunos países y queremos anticiparnos a sus eventuales consecuencias”, cerró Pieckenstainer.

El contexto en Europa tiene que ver con una temporada invernal marcada por un incremento inusual de casos de gripe H3N2, impulsado por la variante K de la influenza A. Se produjo un aumento temprano de contagios, lo que generó un pico de hospitalizaciones, según la Agencia de Seguridad Sanitaria de Reino Unido.

En España, la incidencia es 10 veces mayor que en el mismo período del año pasado. También se activaron operativos especiales en Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y Canadá para evitar el colapso hospitalario.

H3N2: cuáles son los síntomas y grupos de mayor riesgo

Los síntomas de la variante K incluyen fiebre alta de inicio súbito, tos seca, dolor de garganta, dolores musculares intensos, fatiga extrema y malestares gastrointestinales como diarrea o dolor abdominal. Los grupos de mayor riesgo incluyen a adultos mayores, niños pequeños, inmunodeprimidos y mujeres embarazadas. Aunque la vacuna antigripal de este año no coincide plenamente con las mutaciones recientes, conserva protección significativa contra enfermedades graves.