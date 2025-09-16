Preocupación en el Centro de Córdoba por una fuga de gas: lo que se sabe

La Policía de la provincia informó una fuga de gas en el Centro de Córdoba durante la mañana de este martes 16 de septiembre. El preocupante escenario requiere de un corte de tránsito en una zona concurrida, que se pide evitar mientras se resuelve la situación.

Preocupación en el Centro de Córdoba por una fuga de gas: dónde

Las autoridades confirmaron que el suceso se produjo alrededor de las 10 en la calle General Alvear, entre Lima y Catamarca. Todo inició por la rotura de un caño cuando empleados realizaban trabajos en el tendido eléctrico subterráneo.

Personal policial, Bomberos, Defensa Civil y Ecogas trabajan en la zona. El equipo de la empresa prestadora del servicio debe evaluar el grado de la fuga para determinar qué pasos seguir. Mientras tanto, rige el corte de tránsito total y se recomienda circular por caminos alternativos.