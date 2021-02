Una mujer de Oncativo, Córdoba, logró registrar con su celular el momento preciso en que su ex quiso atacarla y comenzó a darle martillazos a su auto, a plena luz del día y ante la mirada de la gente que pasaba.

Por este hecho y gracias a las imágenes que ella logró con su teléfono, el hombre fue detenido en la tarde del martes, según informó La Voz, que consigna que el agresor está identificado como José Viale, de 36 años.

“No tengo cómo defenderme”, se alarmó la víctima, que denunció golpes y la agresión que pudo registrar cuando el hombre comenzó a perseguirla y darle martillazos a su vehículo.

Fuera de control, el ex sacó un martillo y empezó a golpear el auto de ella, estacionado: “¡filmá, filmá si eso es lo que vos querés!”, le gritaba mientras rompía uno de los vidrios.

“No tengo cómo defenderme. Mirá, me hiciste re cargar. No tengo cómo defenderme. ¡Mirá cómo me dejaste, me cagaste a palos recién! ¿Qué tenés en la cabeza? ¡Rajá de acá!”, gritó la víctima.

Además, se investigan audios de WhatsApp que Viale envió a la víctima, con amenazas del estilo “te mereces la muerte. No me importa más nada. Te voy a cagar matando. Todo esto que estoy haciendo lo lograste vos”, le habría dicho el hombre.