Néstor, el único detenido por la desaparición de Tania en Córdoba, “va a contar todo”

Néstor, el único detenido por la desaparición de Tania en Córdoba, declara a indagatoria este viernes 23 de enero en la Fiscalía de Cosquín, a cargo de la fiscal Sabrina Ardiles. En la previa al encuentro, Carlos Nayi, su abogado defensor, aseguró que su cliente “va a contar todo”.

“Va a contar todo, va a responder todas las preguntas. Hemos hecho un trabajo meticuloso en busca de sembrar verdad y en este momento es hora de cosechar justicia”, adelantó el letrado en diálogo con La Voz.

A inicios de semana, Nayi asumió como abogado defensor del hombre de 57 años, quien permanece alojado en la cárcel de Bouwer imputado por privación ilegítima de la libertad. En la entrevista, explicó que algunos detalles no los puede brindar porque la causa permanece bajo secreto de sumario.

“El encuentro fue consensuado, no eran desconocidos. Está todo documentado. Voy a pedir la libertad que es lo que corresponde, que se siga el proceso pero con mi cliente en ese estado”, ponderó en contra de Tania.

Posteriormente, se apoyó en la declaración de los bomberos de La Cumbre para sostener que “lo de los golpes se fue derrumbando con el pasar de las días”. Por último, indicó que “si se llega a corroborar lo que vengo sosteniendo desde el primer momento, voy a pedir el máximo castigo para la persona que preocupó a toda la sociedad cordobesa”.