Vía Córdoba / Choque

Murió un automovilista tras un choque frontal contra un colectivo en Córdoba

Una unidad con 30 pasajeros y un vehículo impactaron de frente en la Ruta Provincial E-55.

Redacción Vía Córdoba
Redacción Vía Córdoba

3 de octubre de 2025,

Murió un automovilista tras un choque frontal contra un colectivo en Córdoba
El choque fatal ocurrió en las primeras horas de este viernes 3 de octubre en Córdoba.

Un automovilista murió durante la madrugada de este viernes 3 de octubre luego de haber chocado de frente contra un colectivo en la provincia de Córdoba. El hecho se produjo entre la localidad de Bialet Massé y la Comuna de San Roque.

Murió un automovilista tras un choque frontal contra un colectivo en Córdoba

Por causas que se intentan establecer, el conductor de un Citroën Air Cross impactó frontalmente con una unidad de transporte interurbano de La Calera, en el cual circulaban 30 pasajeros.

Murió un automovilista en Córdoba.
Murió un automovilista en Córdoba.

Una unidad del servicio de emergencias acudió al lugar del suceso en el kilómetro 31 de la Ruta Provincial E-55, donde constataron el fallecimiento inmediato del hombre. En este momento, hay un corte de tránsito para que la Policía realice las pericias y tareas pertinentes.

Temas Relacionados

MÁS DE Choque
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS