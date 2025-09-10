“Mis hijos están secuestrados”: el dramático relato de una modelo cordobesa

Durante la última semana, una reconocida modelo de Córdoba realizó una denuncia a través de las redes sociales sobre el estado de sus hijos, quienes están próximos a cumplir 11 años. Se trata de Jimena Buttigliengo, quien tuvo mellizos con el decorador y desarrollador inmobiliario francés Willy Rizzo.

Según su testimonio, el padre de los niños les impidió regresar a la isla española donde viven, cortando además toda comunicación. La madre expresó su profundo dolor a través de redes sociales, manifestando que sus hijos “se fueron felices de vacaciones ilusionados y ahora están secuestrados en París por su padre y la familia, no me dejan hablarles y les cambiaron el look”.

Una modelo cordobesa denunció que sus hijos están secuestrados en París

La preocupación de Buttigliengo escaló al recibir un correo electrónico contundente por parte de Rizzo. En este mensaje, el empresario francés le comunicó que, a partir de ese momento, cualquier intento de comunicación con los niños debería efectuarse exclusivamente por vía legal.

“De ahora en adelante, si querés hablar con los niños, será en la comisaría de la policía del 8º distrito. Me niego a contestar tus mensajes insultantes directamente, tus amenazas por email y tus publicaciones en Instagram. No hay ninguna posibilidad de que veas a los niños de otra manera. Todas las autoridades serán advertidas de que ya no tienes derecho de venir a verlos”, citó Buttigliengo del correo.

Frente a esta tajante notificación, la respuesta de Jimena no se hizo esperar, publicando un posteo en inglés donde manifestó su consternación. “¿Ahora tengo que ver a mis hijos a través de la policía? Yo soy su madre, necesitamos abrazarnos y besarnos. Secuestrás a los chicos, los ocultás y ahora que voy a visitarlos, ¿me decís esto?”, insistió.