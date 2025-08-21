El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarilla por ráfagas fuertes que afectarán a la totalidad del territorio provincial de Córdoba este viernes 22 de agosto. Esta advertencia implica la previsión de fenómenos meteorológicos con potencial de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas.

La Policía Caminera advirtió que se esperan vientos que podrían alcanzar hasta los 105 km/h. Estas condiciones climáticas, impulsadas por vientos del sur, incrementan significativamente el riesgo de incendios en la región.

Alerta por ráfagas del sur de hasta 105 km/h en Córdoba

Según lo detallado por el SMN, el sur y centro de Córdoba sentirán el impacto de estas ráfagas durante la mañana del viernes. En la ciudad de Córdoba, la Municipalidad indicó que el viento se hará presente entre las 6y las 9. Para la tarde, el norte provincial también se verá afectado.

En la Capital, las ráfagas matutinas se estiman entre 60 y 69 km/h, esperándose una disminución en su intensidad hacia la tarde y noche. Junto con el evento de viento, se prevé un descenso de la temperatura. El pronóstico para este viernes indica una máxima de 16°C y una mínima de 12°C, con un cielo parcialmente nublado.