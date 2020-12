Las repercusiones por la impresionante golpiza que recibió Lautaro Insúa continúan y entre tantas versiones de los hechos quien salió a brindar la suya fue justamente quien lo golpeó, Mateo Soler. El joven intentó esclarecer lo sucedido y, además de reconocer que fue él quien le pegó dos trompadas, contradijo los dichos del atacado: “Lo que pasó no fue tal cual lo cuenta Lautaro”, explicó.

A lo largo de este martes se escucharon las versiones del propio Insúa, su mamá y también del padre del agresor, Facundo Soler. En las distintas versiones se indicaba que Lautaro intentó sacar a Mateo de la fiesta que celebraban cuando repentinamente éste último lo atacó.

En declaraciones exclusivas a El Doce, Mateo contradijo ese detalle de la historia: “Siento la desgracia de la familia, pero lo que pasó no fue tal cual lo cuenta Lautaro. Yo entré a la fiesta con autorización de las madres que estaban ahí, me dieron permiso, en ningún momento entramos de manera agresiva”.

Y se explayó: “Yo entré a la casa y me encuentro con Lautaro, es la primera persona que me cruza. Me empezó a sacar, a agarrar fuerte. Discutimos, seguía gritando, me metió una trompada y me tiró para atrás, no sé si me quiso tacklear. Me tiró contra unos alambrados y cuando voy al piso con él, me lo saco y reacciono sin pensar, le metí dos trompadas en la cara”.

“La reacción que yo tuve la pudo haber tenido cualquier otro, sea del rugby o de cualquier otro ámbito. Si a una persona la agreden y la tiran al piso, se defiende de esa forma. Puede haber sido yo como cualquier otra persona. Justo se dio conmigo, Lautaro también jugaba al rugby. Tuvimos un desencuentro y la mala suerte de que le quebré la nariz y los orbitales”, concluyó el joven.