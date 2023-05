Mariano Campodónico: cómo vive los Belgrano-Talleres y el tremendo elogio a Vegetti

Convertir goles en un par de Belgrano-Talleres, y su identificación con el Celeste, le valieron a Mariano Campodónico que el público Pirata lo recuerde entre sus delanteros favoritos. Y él también estará pendiente del equipo de Alberdi, sobre todo para el clásico de este domingo a las 15.30 en el Gigante por Liga Profesional.

“Yo soy de Temperley, y me hice hincha de Belgrano. Pagaría por estar ahí y me habría encantado jugarlo junto a Matías Súarez y el Mudo Vázquez”, expresó el ex delantero, en una entrevista con Tercer Tiempo, por Radio Pulxo.

Goles son amores. Campodónico en Alberdi y con la celeste. Fue ayer, después de la firma de su contrato. Llega a préstamo por un año. // foto: sergio cejas

Y argumentó: “El sentido de pertenencia que genera Belgrano... me siento muy identificado con los colores y con la gente. A mi siempre me trataron bien, era impresionante el apoyo. En el clásico con Talleres recuerdo que íbamos en el colectivo por donde ahora es una rotonda de la Circunvalación, y no podíamos avanzar por la cantidad de hinchas que nos alentaban”.

También opinó sobre el encuentro que sostendrán este domingo. “Belgrano tiene que ir buscarlo, sobre todo porque estás en Alberdi. A mi me tocó jugar los clásico en el estadio Córdoba, que ahora es el Kempes, y era bárbaro jugar con las dos hinchadas. El gol que más me gusto fue el primero que le hice a Talleres, en el partido que le ganamos 2 a 1, con el otro gol de Andrés Aimar”, resaltó el ahora entrenador de la Reserva de Temperley.

Mariano Campodónico ganó clásicos con Belgrano y ascendió a Primera. Y se volvió Pirata (Foto: La Voz).

En cuanto al resultado para este clásico, apuntó: “Con ganarles 1 a 0 está bien. Hay que ganarlo trabando con la cabeza, jugando ‘a lo Belgrano’. También estaría bueno arrancar perdiendo y darlo vuelta con un 2 a 1″.

EL GRAN PRESENTE DE PABLO VEGETTI, DE GOLEADOR A GOLEADOR

“Vegetti está dentro de los cinco mejores delanteros del fútbol argentino. Por lo que hizo en la campaña del ascenso y por que ahora también está entre los principales goleadores. No nació en el club pero está muy identificado con Belgrano”, destacó Campodónico.

¿El Luifa Artime o Vegetti?, le preguntan al ex delantero. “Son parecidos, tremendos goleadores los dos. Pablo tiene más recursos técnicos, y el Luifa iba donde había sangre, con más garra”, describió a ambos.