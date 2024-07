María Celeste Ponce fue acusada de extorsionar a una asesora: “De las 700 lucas que yo cobraba, me sacaba 500″

La legisladora de La Libertad Avanza, María Celeste Ponce, fue acusada de extorsionar a una asesora. La joven habría denunciado que la cordobesa exigía que le entregue parte de su sueldo, todos los meses. El monto rondaba los 500 mil pesos.

La acusación que, por el momento sería sólo mediática, fue expuesta en el canal “El Presto”, a cargo del periodista e influencer Eduardo Prestofelippo. A través de una serie de audios, la joven habría relatado cómo era la operatoria.

DENUNCIARON A MARÍA CELESTE PONCO POR PRESUNTA EXTORSIÓN

“De las 700 lucas que yo cobraba como asesora, me sacaba 500 y yo me quedaba con 200. Así que no te confíes de que son buena gente son una lacra. Celeste Ponce por sobre todo”, dice el audio que reprodujo al aire Prestofelippo.

La diputada libertaria cordobesa María Celeste Ponce y su posteo en la red social X.

La operatoria, según denunció, era sencilla: la joven cobraba su sueldo y la cordobesa le reclamaba más del 70 por ciento del total. La situación se habría repetido desde abril a junio del 2024, y estaría documentado con transferencias bancarias.

“Decidí no darle más la plata que me exigía. Yo estaba trabajando para ganarme la plata y por ende, me pertenecía. Decidí no prestarme más a la extorsión de ella”, sentenció la joven. Según detalló el periodista, la joven haría la denuncia formal en los próximas días.