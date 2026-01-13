Madre de 4 hijos: quién es Tania Suárez, la mujer que desapareció en Córdoba

Tania Suárez es una mujer de 35 años que que desapareció en Córdoba luego de haber salido de su casa para encontrarse con un hombre que conoció por una aplicación de citas. Desde la noche del domingo 11 de enero, su ubicación es un misterio.

Quién es Tania Suárez, la mujer que desapareció en Córdoba

La señora cumple funciones como becaria en el Centro de Participación Comunal (CPC) de barrio Argüello y tiene cuatro hijos de 17, 14, 8 y 5 años. “Es una chica buena, no tenía problemas con nadie“, explicó su hermano, Franco, en diálogo con El Doce.

Tatiana Suárez. Buscan a la mujer de 35 años que fue vista por última vez el pasado 11 de enero en el Parque Sarmiento.

En paralelo, reveló que Suárez contaba con un botón antipánico, pero desconocen si lo llevó, lo dejó en su casa o si lo tenía apagado. “Se lo habían dado por problemas con su expareja”, explicó el sujeto.

Córdoba: salió con un hombre que conoció por una aplicación de citas y desapareció

La familia de Suárez no descarta ninguna hipótesis alrededor de la desaparición. Ella salió desde su casa en barrio Argüello Norte a las 16.30 del domingo 11 de enero rumbo al Parque Sarmiento, según contó su hija de 17 años.

La información de Tania Suárez.

Había pactado encontrarse con el sujeto para beber unos mates y pasar la tarde, pero otra familiar dijo que el encuentro sería en el Parque de las Naciones. “En los mensajes a su hija y a su hermana aclaraba que la persona con la que se juntó no era la misma que aparecía en la foto de la aplicación”, dijo una prima de Suárez.

“Nos dijo que después ellos dos la traían a mi casa y nunca más llegó”, cerró la menor que estuvo en contacto con su madre hasta las 22. Ante este escenario, realizaron la denuncia y la Fiscalía del Distrito cuatro Turno seis, a cargo de Jorgelina Gutiez, tiene el caso en sus manos.

Cómo ayudar en la búsqueda de la mujer que desapareció en Córdoba

Suárez mide 1,65 centímetros de estatura y tiene tatuajes en el brazo derecho. Al momento de su desaparición, tenía un short azul, un top blanco marca Puma y zapatillas negras. Los teléfonos para aportar datos son: